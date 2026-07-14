Очевидцы сняли на видео драку в очереди на АЗС Волгограда





В Волгограде вечером 13 июля произошла драка между водителями на автозаправочной станции. Предположительно действия разворачивались в Центральном районе – на ул. Пархоменко. Снятое очевидцами видео драки появилось в одном из волгоградских Telegram-каналов.





Авторы публикации, как, впрочем, и любой волгоградец, полагали изначально, что водители попросту не поделили очередь за бензином. На кадрах видно, что двое мужчин активно участвуют в перепалке, после чего в ход пошли и кулаки. Компании конфликтующих активно пытались разнять «бойцов».

Позже один из участников конфликта поведал админам канала свою версию случившегося. По информации волгоградца, драка произошла якобы из-за водителя, заявившегося на АЗС в нетрезвом виде и угрожавшего стоявшим в очереди автомобилистам.

Отметим, ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о возможных конфликтах на АЗС из-за нехватки топлива и отсутствия информации о его наличии. По мнению главы региона, водители должны заранее быть оповещены о наличии топлива и времени его продажи на каждой заправке. Информирование позволит самостоятельно выбирать время для поездки и избежать длительного ожидания без результата.

Видео: Гоночный город / t.me