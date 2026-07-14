Волгоградец задержан за дачу взятки в отделении судебных приставов

В Волгограде задержан местный житель по подозрению в даче взятки должностному лицу ФССП за снятие ареста с имущества и прекращение исполнительных производств. Должник, который отказывался урегулировать ситуацию законным путем, в итоге стал фигурантом уголовного дела.

Как уточники в ГУ ФССП России по региону, мужчина в Ворошиловском районном отделении судебных приставов предложил врио начальника отделения взятку в размере 47510 рублей за выдачу ранее арестованного и изъятого имущества в рамках исполнительных производств и прекращение данных производств без фактического и полного погашения задолженности.

Врио руководителя отделения сообщил о взяткодателе в отдел собственной безопасности ведомства. В результате волгоградца задержали с поличным при передаче денег. Следственным отделом по Центральному району Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ.