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Общество

Неприятно, но показательно: Волгоградский провайдер Powernet сообщил о взломе в ВК

Общество 14.07.2026 14:41
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14.07.2026 14:41


Волгоградский провайдер Powernet подвергся кибератаке, в результате которой на официальной станице компании «ВКонтакте» была запущена спам-рассылка. Внутренняя инфраструктура провайдера не пострадала.

– Сегодня ночью произошел очень неприятный, но очень показательный случай, о котором стоит рассказать, чтобы уберечь от ошибок других людей. Один из профилей админа группы был взломан через «стилер» - тип вредоносного программного обеспечения, главная задача которого – незаметно собрать с устройства конфиденциальные данные и отправить их злоумышленнику. Сотрудник практически сразу понял, что есть какая-то проблема и начал менять пароль, закрываться, но не успел все, – сообщили в Powernet.

В результате злоумышленникам удалось запустить «ВКонтакте» массовую рассылку якобы от провайдера, которая сообщала пользователям о розыгрыше призов в связи с днем рождения компании. К сообщению прилагалась ссылка, которая могла привести к краже денежных средств тех, кто ввел бы свои реквизиты для получения обещанного выигрыша. Сотрудники Powernet за 10 минут восстановили контроль за страницей и удалили весь спам. 

В компании советуют игнорировать такие ссылки, никогда по ним не переходить, чтобы избежать неприятностей. Особенно насторожить должны просьбы проголосовать за кого-то или определить себя на фото, которое присылается в файле с расширением .exe.

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