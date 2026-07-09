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Общество

Генерал Гищенко возвращается в Волгоград, чтобы возглавить ГУ МВД России

Общество 09.07.2026 19:30
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09.07.2026 19:30


В Волгограде личному составу ГУ МВД России по Волгоградской области в ближайшие дни представят нового начальника управления. Как сообщает ИА «Высота 102», пост займет уроженец Волгоградского региона Павел Гищенко. Накануне генерал-лейтенант полиции уже попрощался с сотрудниками в Донецке, где в должности министра служил более трех лет.

По данным информагентства, Указ о назначении Павла Гищенко на руководящую должность в Волгоградской области был подписан Президентом России на минувшей неделе. Донецкие СМИ 7 июля опубликовали серию материалов об уходе его с поста руководителя МВД.

Путь генерала 

Павел Гищенко родился в 1976 году в хуторе Верхняя Речка Нехаевского района. В 1996-м Павел Иванович участвовал в контртеррористической операции в Грозном, в 2010 году – в контртеррористической операции на территории Надтеречного района Чеченской республики.

Службу в органах внутренних дел начал в 1997 году с должности оперуполномоченного уголовного розыска ОВД по Быковскому району. Здесь он проработал до 2003 года, после чего был назначен первым заместителем начальника отдела - начальником криминальной милиции ОВД по Быковскому району Волгоградской области.

С 2011 года по 2013-й занимал должность начальника отдела МВД России по Дубовскому району. С 2013-го по 2017 возглавлял Межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский».

С мая 2017 года Павел Гищенко служил в должности начальника Управления МВД России по городу Волжскому. Затем два года – с 2018-го по 2020-й – возглавлял УМВД по городу Волгограду.

Волгоградскую область по Указу главы государства Павел Гищенко покинул в 2020 году – 1 апреля этого года он возглавил УМВД по городу Севастополю.


В 2023 году Павел Иванович был переведен на службу в Донецкую Народную Республику.

– Лично я рассматриваю мое назначение как большое доверие со стороны руководства страны и Министра внутренних дел. Я понимаю огромную, колоссальную ответственность за создание и становление нового территориального органа внутренних дел, которая ложится на мои плечи. Как российский офицер, как генерал, я сделаю все, чтобы оправдать доверие Президента и Министра внутренних дел, – комментировал в 2023-м свое назначение Гищенко.

Служба в непростом регионе 

Накануне, на четвертом году службы в ДНР, прощаясь с личным составом, Павел Гищенко заявил – в ДНР он оставляет свое сердце. Фраза прозвучала на церемонии в Министерстве внутренних дел ДНР. Дословно она звучит так: 

– Когда я уходил из Севастополя, то говорил личному составу, что я оставил душу в Крыму, а вот уходя из Донецка, я, наверное, оставляю сердце.

Отметим, что Гищенко принял руководство Министерством ДНР, когда в Республике только создавались территориальные органы внутренних дел в составе Российской Федерации. Выстраивать работу приходилось в условиях боевых действий. 7 июля Павел Гищенко вспоминал и об этом.

– Когда враг стоял в Авдеевке, вблизи Киевского района Донецка, в нескольких километрах от нашего центрального здания, мы уже создавали территориальные органы внутренних дел по Донецкой Народной Республике в составе Российской Федерации. Ситуация усложнялась тем, что 50% личного состава находилась в зоне боевых действий. В этих тяжелейших условиях вместе с командой сформировали и юридически оформили 42 территориальных органа внутренних дел во всех освобожденных районах и городах, – приводят цитату из выступления Гищенко СМИ ДНР.

За самоотверженность генерал-лейтенант полиции Павел Гищенко удостоен ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знака отличия «За заслуги перед Севастополем», ордена Заслуг перед Донецкой Народной Республикой.

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