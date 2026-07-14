Спорт 14.07.2026 11:03
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14.07.2026 11:03
В колумбийском Кали завершилось юношеское первенство мира по тяжёлой атлетике – главный смотр молодых силачей не старше 17 лет. Спортивный комплекс «Колизео Эль Пуэбло» собрал свыше 200 участников из 44 стран, которые разыграли награды в 16 весовых категориях. Среди них – представитель волгоградского ЦСП «Олимп» Матвей Климов, который вписал в историю турнира яркую страницу.
Для 16‑летнего Матвея этот мировой форум стал дебютом на планетарном уровне, причём в категории свыше 94 кг он оказался на год моложе большинства своих соперников. Но юный штангист не дрогнул перед более взрослыми и опытными оппонентами и уверенно провёл все шесть попыток на помосте.
Программа соревнований традиционно строилась вокруг двух упражнений – рывка и толчка, а итоговый результат складывался из суммы двоеборья. В рывке Матвей поднял 146 кг и занял 5‑е место. Настоящая драма развернулась в толчке: здесь волгоградец выжал 181 кг и вырвал бронзовую награду, уступив лишь двум мощным грузинским штангистам – Николозу Куртанидзе (187 кг) и Хвиче Кицмаридзе (183 кг).
Важнейший итог колумбийского старта – личные рекорды Матвея во всех компонентах: и в рывке, и в толчке, и в сумме двоеборья. Его итоговые 327 кг – это плюс 13 кг к предыдущему личному достижению. В абсолютном зачёте спортсмен занял 5‑е место, что для дебюта в такой конкурентной категории – серьёзное достижение.
Стоит напомнить, что за плечами Матвея уже есть солидный багаж побед: он трижды становился чемпионом России в своей возрастной группе, а в 2025 году выиграл золото на юношеском чемпионате Европы в Мадриде. При этом его путь тесно связан с родным Волгоградом: спортсмен – воспитанник спортшколы Ленинского района и тренируется под руководством собственного отца, Алексея Климова.
Александр Веселовский
Фото: Центр спортивной подготовки «Олимп»
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