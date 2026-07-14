Главное

Вернуть мантию после скандалов попытаются в Москве двое волгоградских экс-судей Генерал Гищенко возвращается в Волгоград, чтобы возглавить ГУ МВД России Волгоградцы на фоне топливного ажиотажа массово переводят авто на газ и прицениваются к электрокарам Потому что «ёлочкой» – хуже? Чиновников закидали неудобными вопросами о платных парковках на встрече в ОП Бочаров снял с должности главу облкомЖКХ Баранова из-за проблем и нерасторопности

Актуально

Максимум пользы и вкуса: что приготовить из крыжовника – необычные рецепты

В Волгограде резко подскочили цены на арбузы: сколько они стоят сейчас?

Хорошая проверка на человечность: что происходит в очередях на заправки Волгограда

Федеральные новости

Федеральные новости
 Минпросвещения разъяснило правила приема в 10-й класс
Школа может отказать в приеме в 10-й класс при отсутствии свободных мест, а также если ученик не прошел индивидуальный отбор в профильный класс, передает РИА Новости со ссылкой на...
Федеральные новости
 В Аксае пресекли торговлю бензином через кустарную колонку
Сотрудники полиции в Аксае остановили незаконную продажу топлива – местный житель торговал бензином через самодельную раздаточную колонку, не имея лицензии на предпринимательскую деятельность. Об этом сообщает Привет-Ростов со ссылкой...
Спорт

Волгоградский богатырь Матвей Климов взял бронзу на юношеском первенстве мира по тяжёлой атлетике

Спорт 14.07.2026 11:03
0
14.07.2026 11:03


В колумбийском Кали завершилось юношеское первенство мира по тяжёлой атлетике – главный смотр молодых силачей не старше 17 лет. Спортивный комплекс «Колизео Эль Пуэбло» собрал свыше 200 участников из 44 стран, которые разыграли награды в 16 весовых категориях. Среди них – представитель волгоградского ЦСП «Олимп» Матвей Климов, который вписал в историю турнира яркую страницу.

Для 16‑летнего Матвея этот мировой форум стал дебютом на планетарном уровне, причём в категории свыше 94 кг он оказался на год моложе большинства своих соперников. Но юный штангист не дрогнул перед более взрослыми и опытными оппонентами и уверенно провёл все шесть попыток на помосте.

Программа соревнований традиционно строилась вокруг двух упражнений – рывка и толчка, а итоговый результат складывался из суммы двоеборья. В рывке Матвей поднял 146 кг и занял 5‑е место. Настоящая драма развернулась в толчке: здесь волгоградец выжал 181 кг и вырвал бронзовую награду, уступив лишь двум мощным грузинским штангистам – Николозу Куртанидзе (187 кг) и Хвиче Кицмаридзе (183 кг).

Важнейший итог колумбийского старта – личные рекорды Матвея во всех компонентах: и в рывке, и в толчке, и в сумме двоеборья. Его итоговые 327 кг – это плюс 13 кг к предыдущему личному достижению. В абсолютном зачёте спортсмен занял 5‑е место, что для дебюта в такой конкурентной категории – серьёзное достижение.

Стоит напомнить, что за плечами Матвея уже есть солидный багаж побед: он трижды становился чемпионом России в своей возрастной группе, а в 2025 году выиграл золото на юношеском чемпионате Европы в Мадриде. При этом его путь тесно связан с родным Волгоградом: спортсмен – воспитанник спортшколы Ленинского района и тренируется под руководством собственного отца, Алексея Климова.

Александр Веселовский
Фото: Центр спортивной подготовки «Олимп»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
14.07.2026 15:30
Спорт 14.07.2026 15:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.07.2026 11:03
Спорт 14.07.2026 11:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.07.2026 10:00
Спорт 14.07.2026 10:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.07.2026 07:55
Спорт 14.07.2026 07:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.07.2026 21:07
Спорт 13.07.2026 21:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.07.2026 18:14
Спорт 13.07.2026 18:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.07.2026 16:47
Спорт 13.07.2026 16:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.07.2026 10:38
Спорт 13.07.2026 10:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.07.2026 20:35
Спорт 12.07.2026 20:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.07.2026 19:22
Спорт 12.07.2026 19:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.07.2026 15:36
Спорт 12.07.2026 15:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.07.2026 11:44
Спорт 12.07.2026 11:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.07.2026 10:13
Спорт 12.07.2026 10:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.07.2026 09:05
Спорт 12.07.2026 09:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.07.2026 20:42
Спорт 11.07.2026 20:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:42
Волгоградец задержан за дачу взятки в отделении судебных приставовСмотреть фотографии
15:30
Тактическая битва в Истринском водохранилище. Маргарита Ершова – втораяСмотреть фотографии
15:04
Первую отечественную базовую станцию «ИРТЕЯ» запустили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:56
Волгоградским сетевикам предложили ограничить цены на школьные товарыСмотреть фотографии
14:49
СК восстановил картину двухдневной смертельной бойни на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
14:41
Неприятно, но показательно: Волгоградский провайдер Powernet сообщил о взломе в ВКСмотреть фотографии
14:31
Билайн запустил перенос минут и гигабайт из роуминга в домашнюю сетьСмотреть фотографии
13:28
В Волгоградской области запаса ГСМ достаточно для уборки урожаяСмотреть фотографии
13:26
На юге Волгограда задержали водителя, скрывшегося с места смертельного ДТПСмотреть фотографии
13:16
Волгоградскую область захватит 4-дневный грозовой фронтСмотреть фотографии
12:56
«Недостаточно одной закачки воды»: под Волгоградом решают проблему с пересыханием озера ЦацаСмотреть фотографии
12:24
Очевидцы сняли на видео драку в очереди на АЗС ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Нечего и начинать? 40% россиян даже не мечтают о богатствеСмотреть фотографии
12:13
Под Волгоградом фура врезалась в «Жигули» на федеральной трассеСмотреть фотографии
11:51
Мог забрести в лес: на юге Волгограда потеряли 68-летнего мужчинуСмотреть фотографии
11:03
Волгоградский богатырь Матвей Климов взял бронзу на юношеском первенстве мира по тяжёлой атлетикеСмотреть фотографии
10:59
Свиней-нелегалов нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:59
Намолотили уже 1,5 млн: Андрей Бочаров рассказал об успехах волгоградских аграриевСмотреть фотографии
10:54
В Волгограде из-за аварии урезали трамвайные маршруты 14 июляСмотреть фотографии
10:32
Ушел за сыном: в Волгоградской области похоронят погибшего на СВО отца герояСмотреть фотографии
10:22
Губернатор Ростовской области предупредил о драках из-за бензина на АЗССмотреть фотографии
10:09
В Волгограде до семи возросло количество задерживающихся авиарейсовСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде подготовят проект подземного перехода на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
10:00
Волгоградский «Каустик» готовится к новому сезонуСмотреть фотографии
09:46
Фиктивной жене погибшего на СВО волжанина придется вернуть все выплатыСмотреть фотографии
09:36
«До 30 литров в руки»: на волгоградских АЗС «Лукойл» повысили лимиты отпуска бензинаСмотреть фотографии
09:33
Волгоградцы назвали зарплату мечтыСмотреть фотографии
09:29
Волгоградцы потратили на общепит 26,7 млрд рублейСмотреть фотографии
09:08
В Камышине отменили мотофест из-за проблем с топливомСмотреть фотографии
08:53
Украинские БПЛА облетели Волгоградскую область ночью 14 июляСмотреть фотографии
 