Путин: ключевая ставка в России будет снижаться





Ключевая ставка в России продолжит снижаться, и этот процесс будет происходить естественным образом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Якутии.

– Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики, – заявил глава российского государства.

Напомним, 19 июня в ходе заседания совета директоров ЦБ ключевая ставка была снижена на 25 базисных пунктов – до 14,25% годовых. Следующее заседание состоится на 24 июля.

Фото: пресс-служба Кремля