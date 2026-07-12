Главное

Генерал Гищенко возвращается в Волгоград, чтобы возглавить ГУ МВД России Волгоградцы на фоне топливного ажиотажа массово переводят авто на газ и прицениваются к электрокарам Потому что «ёлочкой» – хуже? Чиновников закидали неудобными вопросами о платных парковках на встрече в ОП Бочаров снял с должности главу облкомЖКХ Баранова из-за проблем и нерасторопности Волгоградским дачникам грозят крупные штрафы за нецелевое использование земли

Актуально

В Волгограде резко подскочили цены на арбузы: сколько они стоят сейчас?

Хорошая проверка на человечность: что происходит в очередях на заправки Волгограда

Блогер Ульянов в суде заявил, что стал жертвой оговора Михаила Серенко

Федеральные новости

Федеральные новости
 В России не планируют вводить официальный выходной 31 декабря
В России не планируют закреплять за 31 декабря официальный статус нерабочего дня, сообщил глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков. – Введение дополнительного дня...
Федеральные новости
 ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме Ростова
Федеральная служба безопасности предотвратила масштабную диверсию на военном аэродроме «Ростов-Центральный». Как передает Привет-Ростов, украинские спецслужбы при поддержке западных советников планировали атаковать объект с помощью 13 FPV-дронов, оснащенных системами автономного...
Спорт

Первый и очень важный шаг сезона! «Ротор» открывает кампанию в Первой лиге

Спорт 12.07.2026 10:13
0
12.07.2026 10:13


Сегодня для волгоградских любителей футбола – день особенный. Это не просто очередной матч, а старт нового сезона, момент, когда команда впишет первую строчку в истории своей кампании в Первой лиге.

В рамках 1‑го тура «Ротор» отправляется в Нижний Новгород, чтобы скрестить шпаги с крепким и неуступчивым соперником – ФК «Нижний Новгород». Встреча пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена», и уже с первых минут трибуны обещают быть горячими: атмосфера на выезде всегда особенная, а сегодня она будет заряжена вдвойне – ведь это открытие сезона.

Начало матча – в 16:30 по московскому времени. И пусть между Волгоградом и Нижним Новгородом сотни километров, расстояние не стало преградой для самых преданных болельщиков. Волгоградские фанаты отправились в путь, чтобы поддержать своих парней: их голоса будут звучать громче любого эха стадиона, а флаги и баннеры напомнят, что у «Ротора» есть сердце – и оно бьётся в ритме поддержки.

Для команды этот матч – не просто три очка, а заявка на сезон. Первый тур всегда задаёт тон: здесь проверяется, насколько команда готова к длинной дистанции, как быстро она находит свою игру и умеет ли отвечать на вызовы сильных соперников.

«Нижний» на своём поле традиционно силён: родные трибуны, знакомый газон и желание сразу взять быка за рога. Но «Ротор» знает цену таким матчам – и наверняка выйдет на поле с настроем доказать, что готов биться за каждый метр поля.

Так что готовьте эмоции: сегодня будет горячо. Пусть первый матч сезона станет не просто стартом, а ярким заявлением о намерениях. Держим кулаки за «Ротор»!

Александр Веселовский

Фото: ФК «Ротор» / FCRV Supporters

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
12.07.2026 10:13
Спорт 12.07.2026 10:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.07.2026 09:05
Спорт 12.07.2026 09:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.07.2026 20:42
Спорт 11.07.2026 20:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.07.2026 14:11
Спорт 11.07.2026 14:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.07.2026 11:44
Спорт 11.07.2026 11:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.07.2026 10:11
Спорт 11.07.2026 10:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.07.2026 19:07
Спорт 10.07.2026 19:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.07.2026 15:44
Спорт 09.07.2026 15:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.07.2026 07:58
Спорт 09.07.2026 07:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.07.2026 07:25
Спорт 09.07.2026 07:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.07.2026 20:52
Спорт 08.07.2026 20:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.07.2026 17:30
Спорт 08.07.2026 17:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.07.2026 14:22
Спорт 08.07.2026 14:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.07.2026 10:47
Спорт 08.07.2026 10:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.07.2026 07:52
Спорт 08.07.2026 07:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:13
«Следствие решило, что виноватых нет»: адвокат добивается пересмотра дела по факту гибели байдарочников в КарелииСмотреть фотографии
10:42
Бешеный сарай: в центре Волгограда автохам на автобусе взбесил горожанСмотреть фотографииCмотреть видео
10:13
Первый и очень важный шаг сезона! «Ротор» открывает кампанию в Первой лигеСмотреть фотографии
10:05
Под Волгоградом в ДТП погиб водитель опрокинувшейся «Приоры»Смотреть фотографии
09:33
На юге Волгограда жителей девятиэтажки разбудили горящие электросчетчикиСмотреть фотографии
09:05
Через «утешительную» сетку – к бронзе: путь Анастасии Антоновой на юниорском Кубке ЕвропыСмотреть фотографии
08:33
В Волгограде неделя завершится пятибалльной магнитной бурейСмотреть фотографии
08:16
Минобороны: над территорией России уничтожено 349 украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:41
Под Волгоградом храм Воскресения стал объектом культурного наследияСмотреть фотографии
07:14
В Волгограде вновь прозвучал сигнал воздушной угрозы из-за ракет ВСУСмотреть фотографии
21:27
«Мы не делаем конкуренцию артистам»: священники из Волжского объединились в музыкальный квартет. Для чего им это нужно?Смотреть фотографии
20:42
Успех динамовских теннисисток на первенстве Астраханской областиСмотреть фотографии
20:21
Теперь это местный деликатес? Волгоградцев шокировали цены на свежие партии раковСмотреть фотографии
19:28
Волгоградская область завершит неделю дождями и грозамиСмотреть фотографии
18:25
В Волгограде расселяют дачные рынки: где садоводы могут торговать своим урожаем теперь?Смотреть фотографии
18:00
«Вас же закроют!»: как журналисты «Высоты 102» помогали разоблачать преступления и коррупцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:18
В Волгограде ООО «Империя» поставили «черную метку» за срыв госконтрактаСмотреть фотографии
16:57
Осиротевших медвежат из Южной Осетии приютили в волгоградском зооцентреСмотреть фотографииCмотреть видео
16:18
Удивительное соприкосновение Луны и звезд показал волгоградский астрономСмотреть фотографии
15:45
Платные парковки в Волжском планируют обустроить уже к концу летаСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской области мужчина из обиды подпалил дом женыСмотреть фотографии
14:39
«90-е годы прокатились по ней катком»: волгоградский филолог – откровенно о жизни глубинкиСмотреть фотографии
14:11
Виктория Горина из волгоградского «Олимпа» взяла золото в акватлоне на Фестивале триатлонаСмотреть фотографии
14:02
«Все равно, что выиграть в лотерею»: волгоградский фотограф, спасаясь от диких кабанов, сняла очаровательного барсукаСмотреть фотографии
13:33
«Настоящая легенда образования»: в Волгограде простились с Заслуженным учителем России Раисой МетейкинойСмотреть фотографии
12:58
В России не планируют вводить официальный выходной 31 декабряСмотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области вдова участника СВО отдала мошенникам 13 миллионов рублейСмотреть фотографии
12:18
На Мамаевом кургане приступили к реставрации скульптуры с гидройСмотреть фотографии
11:44
Когда система сильнее импульса: «Крылья Советов‑М» уверенно обыграли «Ротор‑М» – 2:5 в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде резко подскочили цены на арбузы: сколько они стоят сейчас?Смотреть фотографии
 