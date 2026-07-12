



Сегодня для волгоградских любителей футбола – день особенный. Это не просто очередной матч, а старт нового сезона, момент, когда команда впишет первую строчку в истории своей кампании в Первой лиге.

В рамках 1‑го тура «Ротор» отправляется в Нижний Новгород, чтобы скрестить шпаги с крепким и неуступчивым соперником – ФК «Нижний Новгород». Встреча пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена», и уже с первых минут трибуны обещают быть горячими: атмосфера на выезде всегда особенная, а сегодня она будет заряжена вдвойне – ведь это открытие сезона.

Начало матча – в 16:30 по московскому времени. И пусть между Волгоградом и Нижним Новгородом сотни километров, расстояние не стало преградой для самых преданных болельщиков. Волгоградские фанаты отправились в путь, чтобы поддержать своих парней: их голоса будут звучать громче любого эха стадиона, а флаги и баннеры напомнят, что у «Ротора» есть сердце – и оно бьётся в ритме поддержки.

Для команды этот матч – не просто три очка, а заявка на сезон. Первый тур всегда задаёт тон: здесь проверяется, насколько команда готова к длинной дистанции, как быстро она находит свою игру и умеет ли отвечать на вызовы сильных соперников.

«Нижний» на своём поле традиционно силён: родные трибуны, знакомый газон и желание сразу взять быка за рога. Но «Ротор» знает цену таким матчам – и наверняка выйдет на поле с настроем доказать, что готов биться за каждый метр поля.

Так что готовьте эмоции: сегодня будет горячо. Пусть первый матч сезона станет не просто стартом, а ярким заявлением о намерениях. Держим кулаки за «Ротор»!

Александр Веселовский

Фото: ФК «Ротор» / FCRV Supporters