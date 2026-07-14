









Душещипательная история со счастливым концом произошла в Камышине Волгоградской области. Как передает V102.RU со ссылкой на Инфокам, жители одной из городских многоэтажек в течение трех дней слушали, надрывая сердце, как где-то внутри стен плачет котенок. Горожане обращались за помощью в разные инстанции, но там остались глухи к их просьбам. Еще бы немного, и животное в ловушке умерло бы от истощения.

Только после того, как представители УК сообщили о происшествии в Камышинский участок ВДПО, где занимаются чисткой и обслуживанием вентиляционных каналов, в квартиру, где громче всего слышалось мяуканье несчастного животного, прибыл специалист Денис Кондрашин.

Выяснилось, что котенок застрял в вентканале между этажами. Так и осталось тайной, как он там оказался. Вполне возможно, что он стал жертвой живодеров, которые специально бросили его в узкое пространство. Сложность заключалась в том, что необходимо было взломать участок стены, чтобы извлечь пленника. Но переживавшая за судьбу животного хозяйка разрешила пойти на такие меры. Другая опасность таилась в том, чтобы инструмент не задел малыша.

Но Денис выполнил свою работу филигранно. И измученный, истощенный, чумазый и испуганный пушистый комочек в буквальном смысле слова вывалился из стены! Всем присутствующим с трудом удалось скрыть слезы счастья, но хозяйка квартиры дала волю своим чувствам. И заявила, что оставляет это чудо себе.