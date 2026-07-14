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Общество

«Сломали стену и рыдали от счастья»: в Камышине спасли от смерти упавшего в вентканал котенка

Общество 14.07.2026 21:00
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14.07.2026 21:00




Душещипательная история со счастливым концом произошла в Камышине Волгоградской области. Как передает V102.RU со ссылкой на Инфокам, жители одной из городских многоэтажек в течение трех дней слушали, надрывая сердце, как где-то внутри стен плачет котенок. Горожане обращались за помощью в разные инстанции, но там остались глухи к их просьбам. Еще бы немного, и животное  в ловушке умерло бы от истощения. 

Только после того, как представители УК сообщили о происшествии в Камышинский участок ВДПО, где занимаются чисткой и обслуживанием вентиляционных каналов, в квартиру, где громче всего слышалось мяуканье несчастного животного, прибыл специалист Денис Кондрашин. 

Выяснилось, что котенок застрял в вентканале между этажами. Так и осталось тайной, как он там оказался. Вполне возможно, что он стал жертвой живодеров, которые специально бросили его в узкое пространство. Сложность заключалась в том, что необходимо было взломать участок стены, чтобы извлечь пленника. Но переживавшая за судьбу животного хозяйка разрешила пойти на такие меры. Другая опасность таилась в том, чтобы инструмент не задел малыша. 

Но Денис выполнил свою работу филигранно. И измученный, истощенный, чумазый и испуганный пушистый комочек в буквальном смысле слова вывалился из стены! Всем присутствующим с трудом удалось скрыть слезы счастья, но хозяйка квартиры дала волю своим чувствам. И заявила, что оставляет это чудо себе. 

Видео Инфокам

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