Главное

Вернуть мантию после скандалов попытаются в Москве двое волгоградских экс-судей Генерал Гищенко возвращается в Волгоград, чтобы возглавить ГУ МВД России Волгоградцы на фоне топливного ажиотажа массово переводят авто на газ и прицениваются к электрокарам Потому что «ёлочкой» – хуже? Чиновников закидали неудобными вопросами о платных парковках на встрече в ОП Бочаров снял с должности главу облкомЖКХ Баранова из-за проблем и нерасторопности

Актуально

Максимум пользы и вкуса: что приготовить из крыжовника – необычные рецепты

В Волгограде резко подскочили цены на арбузы: сколько они стоят сейчас?

Хорошая проверка на человечность: что происходит в очередях на заправки Волгограда

Федеральные новости

Федеральные новости
 Минпросвещения разъяснило правила приема в 10-й класс
Школа может отказать в приеме в 10-й класс при отсутствии свободных мест, а также если ученик не прошел индивидуальный отбор в профильный класс, передает РИА Новости со ссылкой на...
Федеральные новости
 В Аксае пресекли торговлю бензином через кустарную колонку
Сотрудники полиции в Аксае остановили незаконную продажу топлива – местный житель торговал бензином через самодельную раздаточную колонку, не имея лицензии на предпринимательскую деятельность. Об этом сообщает Привет-Ростов со ссылкой...
Экономика

Нечего и начинать? 40% россиян даже не мечтают о богатстве

Экономика 14.07.2026 12:15
0
14.07.2026 12:15


В России 70% граждан либо не мечтают о богатстве вовсе, либо не верят, что когда-либо смогут его достичь. К таким выводам пришли эксперты Аналитического центра ВЦИОМ по итогам последнего опроса.

Отметим, что под порогом богатства понимается ежемесячный доход в размере 393 330 руб. в месяц на человека. Исходя из этого, лишь 4% опрошенных россиян ответили аналитикам утвердительно – они уже достигли богатства, еще 21% верят, что смогут этого добиться соизмеримых доходов в будущем. Тех, кто не верит в свои возможности – 30%, а тех, кто и не помышляет о богатстве, – 40%.

Стоит отметить, что за 21 год порог богатства в России, по данным ВЦИОМ, вырос более чем в четыре раза: с 94 950 рублей в месяц на человека в 2005 году до 393 330 рублей в 2026-м.

Комментируя итоги опроса, председатель Научного совета Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов провел важное различие между достатком и богатством.

По его словам, достаток – это универсальная потребность: закрывать базовые расходы, развиваться (образование, здоровье, комфорт), жить без долгов, помогать близким и иметь запас прочности.

Богатство же, подчеркнул эксперт, – это переход в иной социальный режим: с другими правилами, стилем жизни, моральными принципами, ограничениями и рисками. Это принципиально иная жизненная программа, к которой здравомыслящий человек подходит взвешенно.

Львов отметил, что богатство никогда не было массовой мечтой в России – оно находится ближе к периферии модели жизненного успеха. Здесь как нельзя лучше ложится известная русская поговорка – не жили богато, нечего и начинать. Для большинства россиян, уверен спикер, желательны не максимизация дохода, а предсказуемость, устойчивость, защищенность и контроль над повседневностью. Люди хотят не столько стать богаче других, сколько перестать зависеть от материальных обстоятельств.

Особое внимание эксперт обратил на молодежь, которая чаще стремится к большему. Это, по его мнению, не «меркантильность», а норма: молодые люди рассматривают себя как субъект возможностей и ищут разные варианты самореализации.

Было бы хуже, если бы они этого не делали – это означало бы, что социальные лифты не работают, – резюмировал Львов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
14.07.2026 12:15
Экономика 14.07.2026 12:15
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.07.2026 19:38
Экономика 13.07.2026 19:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.07.2026 11:37
Экономика 13.07.2026 11:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.07.2026 08:15
Экономика 11.07.2026 08:15
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.07.2026 13:36
Экономика 10.07.2026 13:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.07.2026 11:27
Экономика 10.07.2026 11:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.07.2026 09:54
Экономика 10.07.2026 09:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.07.2026 08:45
Экономика 10.07.2026 08:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.07.2026 06:23
Экономика 10.07.2026 06:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.07.2026 05:55
Экономика 10.07.2026 05:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.07.2026 16:27 Реклама
Экономика 09.07.2026 16:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.07.2026 20:21
Экономика 08.07.2026 20:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.07.2026 13:33
Экономика 07.07.2026 13:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.07.2026 13:23 Реклама
Экономика 07.07.2026 13:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.07.2026 11:25
Экономика 07.07.2026 11:25
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:42
Волгоградец задержан за дачу взятки в отделении судебных приставовСмотреть фотографии
15:30
Тактическая битва в Истринском водохранилище. Маргарита Ершова – втораяСмотреть фотографии
15:04
Первую отечественную базовую станцию «ИРТЕЯ» запустили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:56
Волгоградским сетевикам предложили ограничить цены на школьные товарыСмотреть фотографии
14:49
СК восстановил картину двухдневной смертельной бойни на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
14:41
Неприятно, но показательно: Волгоградский провайдер Powernet сообщил о взломе в ВКСмотреть фотографии
14:31
Билайн запустил перенос минут и гигабайт из роуминга в домашнюю сетьСмотреть фотографии
13:28
В Волгоградской области запаса ГСМ достаточно для уборки урожаяСмотреть фотографии
13:26
На юге Волгограда задержали водителя, скрывшегося с места смертельного ДТПСмотреть фотографии
13:16
Волгоградскую область захватит 4-дневный грозовой фронтСмотреть фотографии
12:56
«Недостаточно одной закачки воды»: под Волгоградом решают проблему с пересыханием озера ЦацаСмотреть фотографии
12:24
Очевидцы сняли на видео драку в очереди на АЗС ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Нечего и начинать? 40% россиян даже не мечтают о богатствеСмотреть фотографии
12:13
Под Волгоградом фура врезалась в «Жигули» на федеральной трассеСмотреть фотографии
11:51
Мог забрести в лес: на юге Волгограда потеряли 68-летнего мужчинуСмотреть фотографии
11:03
Волгоградский богатырь Матвей Климов взял бронзу на юношеском первенстве мира по тяжёлой атлетикеСмотреть фотографии
10:59
Свиней-нелегалов нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:59
Намолотили уже 1,5 млн: Андрей Бочаров рассказал об успехах волгоградских аграриевСмотреть фотографии
10:54
В Волгограде из-за аварии урезали трамвайные маршруты 14 июляСмотреть фотографии
10:32
Ушел за сыном: в Волгоградской области похоронят погибшего на СВО отца герояСмотреть фотографии
10:22
Губернатор Ростовской области предупредил о драках из-за бензина на АЗССмотреть фотографии
10:09
В Волгограде до семи возросло количество задерживающихся авиарейсовСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде подготовят проект подземного перехода на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
10:00
Волгоградский «Каустик» готовится к новому сезонуСмотреть фотографии
09:46
Фиктивной жене погибшего на СВО волжанина придется вернуть все выплатыСмотреть фотографии
09:36
«До 30 литров в руки»: на волгоградских АЗС «Лукойл» повысили лимиты отпуска бензинаСмотреть фотографии
09:33
Волгоградцы назвали зарплату мечтыСмотреть фотографии
09:29
Волгоградцы потратили на общепит 26,7 млрд рублейСмотреть фотографии
09:08
В Камышине отменили мотофест из-за проблем с топливомСмотреть фотографии
08:53
Украинские БПЛА облетели Волгоградскую область ночью 14 июляСмотреть фотографии
 