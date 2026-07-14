Нечего и начинать? 40% россиян даже не мечтают о богатстве





В России 70% граждан либо не мечтают о богатстве вовсе, либо не верят, что когда-либо смогут его достичь. К таким выводам пришли эксперты Аналитического центра ВЦИОМ по итогам последнего опроса.

Отметим, что под порогом богатства понимается ежемесячный доход в размере 393 330 руб. в месяц на человека. Исходя из этого, лишь 4% опрошенных россиян ответили аналитикам утвердительно – они уже достигли богатства, еще 21% верят, что смогут этого добиться соизмеримых доходов в будущем. Тех, кто не верит в свои возможности – 30%, а тех, кто и не помышляет о богатстве, – 40%.

Стоит отметить, что за 21 год порог богатства в России, по данным ВЦИОМ, вырос более чем в четыре раза: с 94 950 рублей в месяц на человека в 2005 году до 393 330 рублей в 2026-м.

Комментируя итоги опроса, председатель Научного совета Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов провел важное различие между достатком и богатством.

По его словам, достаток – это универсальная потребность: закрывать базовые расходы, развиваться (образование, здоровье, комфорт), жить без долгов, помогать близким и иметь запас прочности.

Богатство же, подчеркнул эксперт, – это переход в иной социальный режим: с другими правилами, стилем жизни, моральными принципами, ограничениями и рисками. Это принципиально иная жизненная программа, к которой здравомыслящий человек подходит взвешенно.

Львов отметил, что богатство никогда не было массовой мечтой в России – оно находится ближе к периферии модели жизненного успеха. Здесь как нельзя лучше ложится известная русская поговорка – не жили богато, нечего и начинать. Для большинства россиян, уверен спикер, желательны не максимизация дохода, а предсказуемость, устойчивость, защищенность и контроль над повседневностью. Люди хотят не столько стать богаче других, сколько перестать зависеть от материальных обстоятельств.

Особое внимание эксперт обратил на молодежь, которая чаще стремится к большему. Это, по его мнению, не «меркантильность», а норма: молодые люди рассматривают себя как субъект возможностей и ищут разные варианты самореализации.

– Было бы хуже, если бы они этого не делали – это означало бы, что социальные лифты не работают, – резюмировал Львов.