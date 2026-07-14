Волгоградскую область захватит 4-дневный грозовой фронт





В Гидрометцентре выдали предупреждение о грозах в отдельных районах Волгоградской области. Оно будет действовать до 18-00 ч. 14 июля. Во время гроз также возможно усиление порывов ветра до 20 метров в секунду.

Помимо двух оранжевых уровней погодной опасности, в регионе до 16 июля действует желтый уровень в связи с чрезвычайной пожароопасностью в отдельных северо-западных, северо-восточных и во всех юго-восточных районах области.