



Мюнхен, олимпийский бассейн 1972 года – место с историей, где даже вода будто помнит великие заплывы. Именно здесь волгоградские пловцы вписали новую яркую строчку в летопись российского плавания. На юниорском первенстве Европы сборная России в эстафете 4×200 м вольным стилем не просто взяла золото – она переписала рекорды. А серебро Серафимы Фокиной на 200 м баттерфляем стало ещё одним подтверждением: волгоградская школа плавания по-прежнему выдаёт результат.

Эстафета: когда команда становится механизмом

Богдан Торопкин, Михаил Щербаков, Савелий Вишняков и Григорий Вековищев вышли на старт эстафеты 4×200 м вольным стилем так, будто каждый из них знал: сегодня они пишут историю. И написали: 7.09,16 – новый юношеский рекорд Европы.

В эстафете победа редко бывает делом одного человека. Здесь важна слаженность, умение чувствовать партнёра, идеальная передача касания и общая уверенность. Каждый этап россияне прошли с холодной головой и горячим сердцем: никто не пытался «вытянуть» за счёт риска, но и не сбавлял темп. В итоге итальянцы отстали почти на семь секунд (7.16,14), а венгры замкнули тройку призёров (7.17,30).

Особого внимания заслуживает вклад Михаила Щербакова: для него эта медаль стала четвёртой золотой на турнире, а в активе у него есть ещё и бронза. В эстафетной команде он – автор сразу двух юниорских мировых рекордов, одного рекорда Европы и одного рекорда России для своего возраста. Стабильность, умение держать темп и грамотно распределять силы – именно эти качества делают его одним из самых надёжных эстафетчиков поколения.

Серафима Фокина: серебро, заработанное трудом

Если эстафета – это про команду, то 200 м баттерфляем – про личный характер. Баттерфляй – один из самых энергозатратных стилей: здесь не спрячешься за техникой или удачным стартом. На длинной дистанции особенно важно уметь терпеть и при этом не терять ритм.

Серафима Фокина справилась блестяще: 2.10,06 и заслуженное серебро. Важно, что это не случайный успех. Ранее на этом же первенстве Серафима завоевала серебро на 100 м баттерфляем, доказав, что умеет показывать результат и на короткой, и на длинной воде.

И пусть российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, эмоции от побед остаются настоящими. Для Волгограда эти медали – не просто строчки в протоколе, а повод гордиться своими земляками и верить, что впереди у ребят ещё много больших стартов.

Александр Веселовский

Фото: Andrea Masini / Deepbluemedia / Insidefoto