Главное

Генерал Гищенко возвращается в Волгоград, чтобы возглавить ГУ МВД России Волгоградцы на фоне топливного ажиотажа массово переводят авто на газ и прицениваются к электрокарам Потому что «ёлочкой» – хуже? Чиновников закидали неудобными вопросами о платных парковках на встрече в ОП Бочаров снял с должности главу облкомЖКХ Баранова из-за проблем и нерасторопности Волгоградским дачникам грозят крупные штрафы за нецелевое использование земли

Актуально

В Волгограде резко подскочили цены на арбузы: сколько они стоят сейчас?

Хорошая проверка на человечность: что происходит в очередях на заправки Волгограда

Блогер Ульянов в суде заявил, что стал жертвой оговора Михаила Серенко

Федеральные новости

Федеральные новости
 В России не планируют вводить официальный выходной 31 декабря
В России не планируют закреплять за 31 декабря официальный статус нерабочего дня, сообщил глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков. – Введение дополнительного дня...
Федеральные новости
 ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме Ростова
Федеральная служба безопасности предотвратила масштабную диверсию на военном аэродроме «Ростов-Центральный». Как передает Привет-Ростов, украинские спецслужбы при поддержке западных советников планировали атаковать объект с помощью 13 FPV-дронов, оснащенных системами автономного...
Спорт

Золото в эстафете Щербакова и серебро Фокиной на первенстве Европы по плаванию

Спорт 12.07.2026 15:36
0
12.07.2026 15:36


Мюнхен, олимпийский бассейн 1972 года – место с историей, где даже вода будто помнит великие заплывы. Именно здесь волгоградские пловцы вписали новую яркую строчку в летопись российского плавания. На юниорском первенстве Европы сборная России в эстафете 4×200 м вольным стилем не просто взяла золото – она переписала рекорды. А серебро Серафимы Фокиной на 200 м баттерфляем стало ещё одним подтверждением: волгоградская школа плавания по-прежнему выдаёт результат.

Эстафета: когда команда становится механизмом

Богдан Торопкин, Михаил Щербаков, Савелий Вишняков и Григорий Вековищев вышли на старт эстафеты 4×200 м вольным стилем так, будто каждый из них знал: сегодня они пишут историю. И написали: 7.09,16 – новый юношеский рекорд Европы.

В эстафете победа редко бывает делом одного человека. Здесь важна слаженность, умение чувствовать партнёра, идеальная передача касания и общая уверенность. Каждый этап россияне прошли с холодной головой и горячим сердцем: никто не пытался «вытянуть» за счёт риска, но и не сбавлял темп. В итоге итальянцы отстали почти на семь секунд (7.16,14), а венгры замкнули тройку призёров (7.17,30).

Особого внимания заслуживает вклад Михаила Щербакова: для него эта медаль стала четвёртой золотой на турнире, а в активе у него есть ещё и бронза. В эстафетной команде он – автор сразу двух юниорских мировых рекордов, одного рекорда Европы и одного рекорда России для своего возраста. Стабильность, умение держать темп и грамотно распределять силы – именно эти качества делают его одним из самых надёжных эстафетчиков поколения.

Серафима Фокина: серебро, заработанное трудом

Если эстафета – это про команду, то 200 м баттерфляем – про личный характер. Баттерфляй – один из самых энергозатратных стилей: здесь не спрячешься за техникой или удачным стартом. На длинной дистанции особенно важно уметь терпеть и при этом не терять ритм.

Серафима Фокина справилась блестяще: 2.10,06 и заслуженное серебро. Важно, что это не случайный успех. Ранее на этом же первенстве Серафима завоевала серебро на 100 м баттерфляем, доказав, что умеет показывать результат и на короткой, и на длинной воде. 

И пусть российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, эмоции от побед остаются настоящими. Для Волгограда эти медали – не просто строчки в протоколе, а повод гордиться своими земляками и верить, что впереди у ребят ещё много больших стартов.

Александр Веселовский

Фото: Andrea Masini / Deepbluemedia / Insidefoto

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
12.07.2026 15:36
Спорт 12.07.2026 15:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.07.2026 11:44
Спорт 12.07.2026 11:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.07.2026 10:13
Спорт 12.07.2026 10:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.07.2026 09:05
Спорт 12.07.2026 09:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.07.2026 20:42
Спорт 11.07.2026 20:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.07.2026 14:11
Спорт 11.07.2026 14:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.07.2026 11:44
Спорт 11.07.2026 11:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.07.2026 10:11
Спорт 11.07.2026 10:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.07.2026 19:07
Спорт 10.07.2026 19:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.07.2026 15:44
Спорт 09.07.2026 15:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.07.2026 07:58
Спорт 09.07.2026 07:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.07.2026 07:25
Спорт 09.07.2026 07:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.07.2026 20:52
Спорт 08.07.2026 20:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.07.2026 17:30
Спорт 08.07.2026 17:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.07.2026 14:22
Спорт 08.07.2026 14:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:10
Москвичка надоумила волгоградца на преступную схему с кредитамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:36
Золото в эстафете Щербакова и серебро Фокиной на первенстве Европы по плаваниюСмотреть фотографии
15:01
Волгоградцам объяснили, как заменить свидетельство о рождении за деньСмотреть фотографии
14:27
Волгоградская полиция среди специй и риса обнаружила нелегаловСмотреть фотографии
13:53
Участники камышинского арбузного феста выйдут в народных костюмахСмотреть фотографии
13:23
Волгоградцы выиграли 2 млн рублей на реализацию проектовСмотреть фотографии
12:45
Волгоградцы пожаловались на недостоверные данные о бензине на интерактивных картахСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде пенсионерка отдала курьеру аферистов 12 млнСмотреть фотографии
11:44
Волгоградские гребцы отличились в Саратове и выиграли золото в молодёжной эстафетеСмотреть фотографии
11:13
«Следствие решило, что виноватых нет»: адвокат добивается пересмотра дела по факту гибели байдарочников в КарелииСмотреть фотографии
10:42
Бешеный сарай: в центре Волгограда автохам на автобусе взбесил горожанСмотреть фотографииCмотреть видео
10:13
Первый и очень важный шаг сезона! «Ротор» открывает кампанию в Первой лигеСмотреть фотографии
10:05
Под Волгоградом в ДТП погиб водитель опрокинувшейся «Приоры»Смотреть фотографии
09:33
На юге Волгограда жителей девятиэтажки разбудили горящие электросчетчикиСмотреть фотографии
09:05
Через «утешительную» сетку – к бронзе: путь Анастасии Антоновой на юниорском Кубке ЕвропыСмотреть фотографии
08:33
В Волгограде неделя завершится пятибалльной магнитной бурейСмотреть фотографии
08:16
Минобороны: над территорией России уничтожено 349 украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:41
Под Волгоградом храм Воскресения стал объектом культурного наследияСмотреть фотографии
07:14
В Волгограде вновь прозвучал сигнал воздушной угрозы из-за ракет ВСУСмотреть фотографии
21:27
«Мы не делаем конкуренцию артистам»: священники из Волжского объединились в музыкальный квартет. Для чего им это нужно?Смотреть фотографии
20:42
Успех динамовских теннисисток на первенстве Астраханской областиСмотреть фотографии
20:21
Теперь это местный деликатес? Волгоградцев шокировали цены на свежие партии раковСмотреть фотографии
19:28
Волгоградская область завершит неделю дождями и грозамиСмотреть фотографии
18:25
В Волгограде расселяют дачные рынки: где садоводы могут торговать своим урожаем теперь?Смотреть фотографии
18:00
«Вас же закроют!»: как журналисты «Высоты 102» помогали разоблачать преступления и коррупцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:18
В Волгограде ООО «Империя» поставили «черную метку» за срыв госконтрактаСмотреть фотографии
16:57
Осиротевших медвежат из Южной Осетии приютили в волгоградском зооцентреСмотреть фотографииCмотреть видео
16:18
Удивительное соприкосновение Луны и звезд показал волгоградский астрономСмотреть фотографии
15:45
Платные парковки в Волжском планируют обустроить уже к концу летаСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской области мужчина из обиды подпалил дом женыСмотреть фотографии
 