Минпросвещения разъяснило правила приема в 10-й класс

Школа может отказать в приеме в 10-й класс при отсутствии свободных мест, а также если ученик не прошел индивидуальный отбор в профильный класс, передает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения России.

В случае отказа приема в 10-й класс родители ученика могут устроить своего ребенка в другую школу посредством обращения в региональные или муниципальные органы управления образованием.

Если школьник не прошел индивидуальный отбор в профильный класс, орган исполнительной власти или орган местного самоуправления обязаны предоставить ему место в данной школе в классе универсального профиля либо в другой территориально доступной школе.