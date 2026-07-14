Волгоградские сумоисты завоевали два серебра на «Сумотори Кубани»





В Новороссийске завершился второй этап Кубка России и Всероссийский турнир «Сумотори Кубани» – масштабное событие, собравшее 360 спортсменов из 13 регионов страны. В этом плотном строю сильнейших уверенно заявили о себе волгоградские борцы под руководством Олега Алексеевича Репина.





На Кубке России второе место завоевал Александр Стригуновский – результат, который подчёркивает высокий уровень подготовки волгоградской школы сумо. Не менее убедительно выступил Георгий Юзбашев: он стал серебряным призёром Всероссийского турнира и ещё раз доказал, что не случайно считается одним из лучших борцов в своей возрастной и весовой категории.





Два вторых места на турнире такого уровня – это не просто удача, а итог системной работы, дисциплины и умения держать удар в самых напряжённых схватках.





Александр Веселовский

Фото: Федерации сумо Волгоградской области



