



В Краснооктябрьском районе Волгограда жильцы четырёхэтажки по адресу ул. им. Германа Титова,6 бьют тревогу из-за бутафорского капремонта подвального помещения. Здесь размещено муниципальное бомбоубежище, однако, по мнению собственников, использовать его по прямому назначению сейчас невозможно. Подрядчик фонда капитального ремонта не произвёл замену старых сгнивших и лишившихся остеклений окон в цоколе, а также демонтировал массивные железные двери. Последние исчезли в неизвестном направлении.

В тайне от собственников

Многоквартирный дом расположен на территории исторической застройки района, был возведён в 1950 году и давно нуждался во внимании специалистов. Собственники признаются, что надеялись на комплексное и последовательное обновление, однако реальность оказалась куда прозаичнее. Региональный фонд капитального ремонта решил растянуть этот процесс сразу на два десятилетия.

– Работы в рамках первого этапа начались в 2016 году. Тогда у нас привели в порядок крышу и фасад здания. Работы были выполнены, конечно, красиво, но уже спустя пару месяцев возникли проблемы. Мне от лица собственников пришлось несколько раз обращаться в фонд с требованием выполнения гарантийных работ. После этого ещё дважды подрядчику пришлось исправлять недостатки, – рассказала председатель совета МКД Ольга Каргина.





Оставшийся объём ремонта, куда входит замена инженерных сетей, укрепление фундамента, обновление подвала, специалисты изначально отложили на 2020 год, однако эти планы скорректировал covid-19. По словам собственников, на них вышли представители фонда и настоятельно рекомендовали добровольно провести собрание и принять решение о переносе капитального ремонта на 2023-2025 годы.

– Мы не хотели идти на конфликт и опасались, что в случае отказа региональный оператор может и вовсе нас поставить в самый край очереди, – добавила представительница собственников.

И в 2016 году, и в 2020-м регоператор находился в тесном контакте с председателем дома, которая организовывала собрания, участвовала в приёмке работ. Однако неожиданно в 2025 году, когда оттягивать начало очередного этапа было некуда, жильцов МКД поставили перед фактом, что работы уже начались.





– Нам заявили, что мы вовремя не провели собрание. Вроде бы фонд у себя на сайте выкладывал какие-то уведомления, а мы их не увидели, и из-за этого вместо жильцов решение о начале работ приняли районные власти. При этом у сотрудников фонда есть все мои контакты, в том числе и номер телефона, есть и реквизиты управляющей компании, но нас, судя по всему, намеренно не оповестили о начале работ, – продолжила женщина.

В результате ультимативного старта капитального ремонта собственники лишились возможности полноценного контроля за ходом и объёмом работ.

Дверей нет, зато стены белые

В 2025 году второй этап капремонта начался с укрепления фундамента. Собственно, благодаря высверливающим отверстия в ранее отремонтированном фасаде рабочим, собственники и узнали, что капремонт всё же стартовал.





– Из-за всей этой ситуации с голосованием жильцы фактически оказались отстранены от происходящего. Работы в подвале начались в мае месяце и продлились до октября 2025 года. Когда мы впервые спустились в подвал, то ахнули. Света нет, старые, сгнившие рамы с разбитыми окнами никто не менял, двери спилены. Фактически, кроме побелки и штукатурки стен, здесь ничего так и не было сделано, – подчеркнула Ольга Каргина.





Ввиду своего двойного назначения, подвал многоквартирного дома №6 на ул. им. Германа Титова включён в муниципальную сеть бомбоубежищ. В случае воздушной тревоги сюда должны эвакуироваться жильцы всех близлежащих домов, однако прошедшие капремонт помещения способны принимать граждан лишь в тёплое время года.





– У нас два входа в убежище. Один из подъезда дома, второй – с наружной стороны. Внутренний был оборудован огромной толстостенной чугунной дверью. Мы её между собой называли бронированной. Такая же дверь внутри разделяла укрытие на несколько функциональных частей. Однако после начала работ обе бесследно исчезли. На ответственное хранение управляющей организации или же мне как представительнице жильцов их не передавали. Заполнения просто сняли и увезли в неизвестном направлении.

В результате из-за непроизведённого ремонта окон в цоколе здания и демонтажа дверей в холодный период помещение для укрытия граждан превращается в один огромный морозильник.





– Этой зимой мы уже почувствовали этот холод. Промёрз не только подвал, но и подъезд. У нас в прямом смысле стал гулять ветер по коридорам, – вспоминает волгоградка.

Кроме того, специалисты также не произвели ремонт бетонной стяжки напольного покрытия. Последнее как и до ремонта находится в раскуроченном состоянии.





Изучая подвал, собственники обнаружили и более экстравагантное инженерно-техническое решение.

– Уличный вход оказался изнутри не отремонтирован, и, видимо, чтобы это не бросалось в глаза, специалисты намеренно зашили дверной проём листами фанеры, – продолжила женщина.





Кроме того, по словам председателя МКД, часть подвальных помещений подрядчик бросил даже не побелив.

Нарисовали?

В 2021 году в доме работали инженеры, которые собирали информацию для составления проектно-сметной документации второго этапа работ. Специалисты тесно взаимодействовали с жильцами дома.

– Мы совместно составляли дефектную ведомость. Я лично ходила вместе с сотрудником проектной организации и помогала ему фиксировать все нарушения. Он прямо сказал, что в рамках капремонта будут обязательно заменены окна в цоколе здания, установлены защитные решётки.

Однако что в реальности из дефектной ведомости перекочевало в разработанный проект, вопрос, который собственникам и контролирующим структурам теперь предстоит расследовать. В размещённой на сайте регионального оператора смете фигурируют лишь антибактериальная обработка стен, восстановление потолков, штукатурка, грунтовка, финишная окраска, гидроизоляция приямков, шпаклёвка и ремонт кирпичной кладки. Ни железобетонное покрытие пола, ни дверные заполнения, ни окна в документе не фигурируют.

Приёмка на удалёнке

Осенью 2025 года, после увиденного в подвале, председатель МКД договорилась с куратором дома от фонда капитального ремонта и представителями УК о том, что жильцов всё же допустят к приёмке работ. Однако собственников вновь тактично отодвинули в сторону.

– Мы несколько недель ждали, когда комиссия соберётся. Я лично чуть ли не каждый день звонила и в УК, и куратору. Но все говорили лишь, что «вот-вот» должна состояться. Спустя ещё несколько недель меня поставили перед фактом – все документы уже подписаны. Но фактически к нам в дом так и никто и не приезжал. Сказали, что приёмка вроде бы прошла дистанционно, – продолжила Ольга Каргина.





Позже собственники завалили жалобами районную администрацию и региональный фонд капитального ремонта. Однако подписанты акта помогать собственникам до сих пор не спешат.

– И от администрации, и от фонда капитального ремонта мы получаем лишь отписки со ссылкой на тот самый акт. Нам говорят, что раз в документе нет замечаний, то и проблем в подвале вроде бы никаких и нет, – сетует председательница совета МКД.

Чужие проблемы?

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в фонд капитального ремонта с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Региональный оператор вновь подтвердил, что работы были выполнены в полном объёме и качественно (по их, разумеется, мнению), а приёмка была осуществлена по всем правилам (опять же - по мнению специалистов фонда).

– Работы по капитальному ремонту подвального помещения выполнены в соответствии с утверждённой проектно-сметной документацией. При этом установлено, что монтаж противопожарной двери в отдельных дверных проёмах технически невозможен, поскольку непосредственно в зоне проёмов проходит транзитный трубопровод, расположенный на высоте около 30 см от уровня чистого пола. Конструктивные особенности подвального помещения предусматривают прохождение инженерных коммуникаций через данные проёмы, что исключает возможность установки противопожарной двери без переустройства существующих инженерных сетей, – цитата из ответа организации.

Однако специалисты не уточнили, почему капитально-косметический ремонт подвала был произведён до замены коммунальных сетей, в рамках которой можно было бы убрать из дверного проёма единственный мешающий закрытию двери трубопровод. Также сотрудники фонда не объяснили исчезновение второй двери, закрытию которой и вовсе не мешали никакие коммуникации.

Открестился региональный оператор и от повреждённой вентиляционной шахты подвала, а также от проблем с температурным режимом. Специалисты сослались на то, что «вопросы обеспечения нормативного температурного режима» к компетенции фонда не относятся, порекомендовав обратиться в обслуживающую организацию. Объяснили эксперты и отсутствие света в убежище. Как выяснилось, его и не должно было быть. Замена осветительной сети в подвале запланирована лишь на 2029-2031 годы.

Прокомментировать исключение из перечня работ в замены окон и восстановление пола, местонахождение чугунных дверей, заколоченный запасной выход, а также рассказать как в реальности проходила приёмка, в фонде капитального ремонта, видимо, не смогли. Редакция повторно обратилась в организацию с просьбой предоставить эти важные уточнения.

В свою очередь регоператор добавил, что направил информацию о претензиях собственников в подрядную организацию, однако вновь затруднился сообщить, планируется ли дополнительное обследование подвала дома для проверки доводов волгоградцев.

Более решительно ситуацию прокомментировали в Госжилнадзоре региона. Инспекторы пообещали уже в ближайшее время организовать выездное обследование дома.

– Инспекцией в отношении УНО «Региональный фонд капитального ремонта» в период с 15.07.2026 по 22.07.2026 организованы выездные контрольно-надзорные мероприятия в части проведения капитального ремонта многоквартирного дома № 6 по улице им. Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда ненадлежащего качества, – подчеркнули в пресс-службе ГЖИ.

По итогу изучения реального состояния подвала в Госжилнадзоре пообещали в случае необходимости предпринять к фонду капитального ремонта предусмотренные законом меры воздействия.

Коллаж: Алексей Костяков

Фото: жильцы дома