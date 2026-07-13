В Волгоградской области отправленные в досрочную отставку и лишенные судейских полномочий Андрей Кузнецов и Рашад Гасан оглы Набиев на текущей неделе попытаются в Москве восстановить свой статус.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ на открывающемся сегодня, 13 июля, заседании рассмотрит жалобу Андрея Кузнецова на решение квалификационной коллегии судей Волгоградской области от 27 марта текущего года, согласно которому он был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи Иловлинского районного суда с лишением пятого квалификационного класса.

Напомним, что Андрей Кузнецов лишился статуса судьи после скандального рассмотрения дела главы Иловлинского района Ивана Геля, которое рассматривал. Судья не смог вынести решение высокопоставленному чиновнику. К удивлению потерпевших и гособвинения он неожиданно вернул материалы в СК и прокуратуру, якобы из-за недоработок. Это решение было обжаловано. В итоге областной суд отменил решение Иловлинского районного суда, а в адрес тогда еще судьи Андрея Кузнецова было вынесено частное постановление в связи с выявленными нарушениями законодательства. Квалификационная коллегия судей Волгоградской области также рассмотрела работу судьи и решила отправить его в «непочетную» отставку, что сейчас и пытается обжаловать Андрей Кузнецов.

Уже несколько лет пытается восстановить статус судьи Рашад Гасан оглы Набиев, который когда-то был судьей Клетского районного суда. Он направил в ВККС РФ несколько ходатайств о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решений квалифколлегии судей Волгоградской области от 26 апреля 2019 года и 24 июля 2022 года, а также решений Высшей квалифколлегии судей РФ от 28 сентября 2020 года, 31 марта 2021 года, 22 сентября 2022 года. Набиев все это время пытается восстановить свой статус судьи, которого лишился 26 апреля 2019 года на основании представления руководства Волгоградского облсуда. В соответствии с федеральным законодательством, судья не имеет право обладать иностранным гражданством. Между тем, как выяснилось тогда, судья Рашад Гасан оглы Набиев был гражданином Азербайджана.

Рашад Гасан оглы Набиев, напомним, является сыном бывшего депутата Волгоградской областной думы и бывшего единоросса Гасана Набиева, который получил скандальную славу после того, как 6 марта 2019 года заявил на заседании, что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении. А пенсии в размере 8 тысяч рублей, по его мнению, получают тунеядцы и алкаши. За такие высказывания Набиева-старшего исключили из партии, а затем он досрочно сложил свои депутатские полномочия. В 2019 году после этого начались трудности и у Набиева-младшего.

Фото сгенерировано ИИ

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