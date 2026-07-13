Главное

Генерал Гищенко возвращается в Волгоград, чтобы возглавить ГУ МВД России Волгоградцы на фоне топливного ажиотажа массово переводят авто на газ и прицениваются к электрокарам Потому что «ёлочкой» – хуже? Чиновников закидали неудобными вопросами о платных парковках на встрече в ОП Бочаров снял с должности главу облкомЖКХ Баранова из-за проблем и нерасторопности Волгоградским дачникам грозят крупные штрафы за нецелевое использование земли

Актуально

В Волгограде резко подскочили цены на арбузы: сколько они стоят сейчас?

Хорошая проверка на человечность: что происходит в очередях на заправки Волгограда

Блогер Ульянов в суде заявил, что стал жертвой оговора Михаила Серенко

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Аксае пресекли торговлю бензином через кустарную колонку
Сотрудники полиции в Аксае остановили незаконную продажу топлива – местный житель торговал бензином через самодельную раздаточную колонку, не имея лицензии на предпринимательскую деятельность. Об этом сообщает Привет-Ростов со ссылкой...
Федеральные новости
 В России спрогнозировали размер МРОТ на 2027 год
В Общественной палате спрогнозировали размер МРОТ на 2027 год. Как сообщил член комиссии Общественной палаты  по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров, сумма составит от...
Общество

Вернуть мантию после скандалов попытаются в Москве двое волгоградских экс-судей

Общество 13.07.2026 12:18
0
13.07.2026 12:18


В Волгоградской области отправленные в досрочную отставку и лишенные судейских полномочий Андрей Кузнецов и Рашад Гасан оглы Набиев на текущей неделе попытаются в Москве восстановить свой статус.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ на открывающемся сегодня, 13 июля, заседании рассмотрит жалобу Андрея Кузнецова на решение квалификационной коллегии судей Волгоградской области от 27 марта текущего года, согласно которому он был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи Иловлинского районного суда с лишением пятого квалификационного класса.

Напомним, что Андрей Кузнецов лишился статуса судьи после скандального рассмотрения дела главы Иловлинского района Ивана Геля, которое рассматривал. Судья не смог вынести решение высокопоставленному чиновнику. К удивлению потерпевших и гособвинения он неожиданно вернул материалы в СК и прокуратуру, якобы из-за недоработок. Это решение было обжаловано. В итоге областной суд отменил решение Иловлинского районного суда, а в адрес тогда еще судьи Андрея Кузнецова было вынесено частное постановление в связи с выявленными нарушениями законодательства. Квалификационная коллегия судей Волгоградской области также рассмотрела работу судьи и решила отправить его в «непочетную» отставку, что сейчас и пытается обжаловать Андрей Кузнецов. 

Уже несколько лет пытается восстановить статус судьи Рашад Гасан оглы Набиев, который когда-то был судьей Клетского районного суда. Он направил в ВККС РФ несколько ходатайств о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решений квалифколлегии судей Волгоградской области от 26 апреля 2019 года и 24 июля 2022 года, а также решений Высшей квалифколлегии судей РФ от 28 сентября 2020 года, 31 марта 2021 года, 22 сентября 2022 года. Набиев все это время пытается восстановить свой статус судьи, которого лишился 26 апреля 2019 года на основании представления руководства Волгоградского облсуда. В соответствии с федеральным законодательством, судья не имеет право обладать иностранным гражданством. Между тем, как выяснилось тогда, судья Рашад Гасан оглы Набиев был гражданином Азербайджана.

Рашад Гасан оглы Набиев, напомним, является сыном бывшего депутата Волгоградской областной думы и бывшего единоросса Гасана Набиева, который получил скандальную славу после того, как 6 марта 2019 года заявил на заседании, что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении. А пенсии в размере 8 тысяч рублей, по его мнению, получают тунеядцы и алкаши. За такие высказывания Набиева-старшего исключили из партии, а затем он досрочно сложил свои депутатские полномочия. В 2019 году после этого начались трудности и у Набиева-младшего.

Фото сгенерировано ИИ

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.07.2026 15:48
Общество 13.07.2026 15:48
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2026 15:36
Общество 13.07.2026 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2026 14:46
Общество 13.07.2026 14:46
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2026 14:26
Общество 13.07.2026 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2026 13:18
Общество 13.07.2026 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2026 13:09
Общество 13.07.2026 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2026 12:18
Общество 13.07.2026 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2026 10:16
Общество 13.07.2026 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2026 10:13
Общество 13.07.2026 10:13
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2026 09:28
Общество 13.07.2026 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2026 09:00
Общество 13.07.2026 09:00
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2026 08:42
Общество 13.07.2026 08:42
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2026 08:03
Общество 13.07.2026 08:03
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2026 07:36
Общество 13.07.2026 07:36
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2026 07:01
Общество 13.07.2026 07:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:48
Московская фирма «ЕКС» построит участок трассы под Волгоградом за 13 млрд рублейСмотреть фотографии
15:36
В Волгоградской области из-за холодильника сгорела казачья хатаСмотреть фотографии
15:33
«Вы должны были меня пропустить»: момент ДТП с «перевертышем» в Волжском попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:46
Лимиты использования гаджетов детьми установило МинпросвещенияСмотреть фотографии
14:26
«Огненный» репортаж снял волгоградский фотограф в ЦПКиОСмотреть фотографии
13:18
Гидрометцентр ввёл под Волгоградом оранжевый уровень опасности из-за грозыСмотреть фотографии
13:09
В Волгограде пока не планируют вводить продажу топлива по талонамСмотреть фотографии
12:18
Вернуть мантию после скандалов попытаются в Москве двое волгоградских экс-судейСмотреть фотографии
12:17
Дело о хищении у камышан 900 млн передал СК в прокуратуруСмотреть фотографии
11:37
Цель – 6,5 млн тонн: уборка урожая стартовала в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:14
На юге Волгограда разыскивают водителя, сбившего насмерть 35-летнюю женщинуСмотреть фотографии
10:56
В Аксае пресекли торговлю бензином через кустарную колонкуСмотреть фотографии
10:41
На место экс-депутата Волгоградской облдумы претендуют пятероСмотреть фотографии
10:38
«Ротор» – «Нижний Новгород»: ошибки, характер и работа над ошибкамиСмотреть фотографии
10:16
Более 1,5 тыс. машин волгоградских аграриев спасли от зараженияСмотреть фотографии
10:13
«Быстрее только в Москве»: в Волгограде мэрия отрапортовала о кардинальном преображении городского трамваяСмотреть фотографии
09:28
До 332 млрд рублей вырос торговый оборот в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:00
Военные сбили шеренгу атаковавших Волгоградскую область украинских БПЛАСмотреть фотографии
08:42
Первый случай заражения ЛЗН от комаров зафиксирован в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:03
МЧС предупредило о грозовом шторме 13 июляСмотреть фотографии
07:36
Карантин по бешенству ввели в сельском поселении Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:01
10-часовую угрозу атак БПЛА сняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:45
18-летнюю девушку с редкой болезнью крови спасли волгоградские врачиСмотреть фотографии
06:28
Четыре московских рейса задержаны в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
05:59
Вражеские БПЛА угрожают Волгоградской области более 8 часовСмотреть фотографии
05:42
В Волгограде все чаще ищут на подработку строителейСмотреть фотографии
22:58
Максимум пользы и вкуса: что приготовить из крыжовника – необычные рецептыСмотреть фотографии
21:39
В Волгоградской области объявлена угроза атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:20
Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о гибели байдарочниковСмотреть фотографии
20:35
Волгоградский «Ротор» стартовал в новом сезоне. Характер есть, но класс соперника взял своёСмотреть фотографии
 