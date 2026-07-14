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Расследования

Взятка 12 миллионов и махинации: в чем обвиняется глава Мирного Артем Куроплин

Расследования 14.07.2026 19:07
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14.07.2026 19:07


В Волгоградской области 23 июля стартует процесс по уголовному делу в отношении главы Мирного сельского поселения Новониколаевского района Артема Куроплина. Сегодня, 14 июля, суд рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения, оставив чиновника на весь период судебного следствия в СИЗО. Одновременно в райсуде раскрыли подробности о совершенных Куроплиным преступлениях. 

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что по версии следствия, 41-летний Артем Куроплин, который является действующим главой сельского поселения, нарушил антикоррупционные запреты и ограничения – в частности, сообщалось, что он, будучи главой муниципалитета,  использовал предметы роскоши, которые не мог бы позволить себе на скромные чиновничьи доходы. Как стало известно 14 июля, укреплял свое финансовое состояние Куроплин преступным путем.

– Куроплин А., являясь должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти и выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в органах местного самоуправления, в период с августа 2022 года по август 2025 год получил от Нагорнова Д. и Нагорновой Ж. взятку в общей сумме 12 737 500 рублей, – сообщили в Новониколаевском районном суде со ссылкой на материалы уголовного дела.

Но и это не все. Имея незаконные «доходы», по данным предварительного следствия, Куроплин за счет государственных денег решал свои бытовые вопросы. Так, 30 тысяч рублей из бюджета Мирного он потратил на ремонт своего BMW X6 XDrive30D (указанную с иномарку теперь прокуратура требует изъять в доход Российской Федерации).

Из материалов дела: 

В апреле 2024 года Куроплин А., используя свое служебное положение, дал указание заместителю главы Мирного сельского поселения о необходимости перевода 30 000 рублей с указанного счета МКУ «Хозяйственная служба администрации Мирного сельского поселения» на счет ИП Б. якобы в качестве оплаты услуг по ремонту служебного автомобиля «Нива», предоставив изготовленный при неустановленных обстоятельствах неподписанный муниципальный контракт на представление услуг по техническому обслуживанию и техническому ремонту (ТО и ТР) автомобилей. 

Заместитель главы исполнила  указание главы Куроплина А., будучи введенной в заблуждение относительно законности осуществления перевода денежных средств в сумме 30 000 рублей в качестве оплаты услуг по ремонту служебной автомашины. В действительности указанные денежные средства являлись оплатой услуг ИП по ремонту автомобиля BMW X6 XDrive30D, находящегося в собственности матери Куроплина А.

Факт получения взятки в особо крупном размере и махинации с ремонтом авто легли в основу уголовного дела. Артем Куроплин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Напомним, ранее также сообщалось, что глава Мирного фактически руководил бизнесом, который с августа 2020 по апрель 2023 года был зарегистрирован на супругу. Следствие настаивает: Куроплин занимался заключением договоров, поиском работников и сдачей налоговой отчётности. Бизнес принес чиновнику доход в размере 4 105 020 рублей.

Для справки: Артем Куроплин в сентябре 2018 года постановлением территориальной избирательной комиссии Новониколаевского района Волгоградской области был зарегистрирован избранным главой Мирного сельского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области и вступил в должность главы. В 2023 году глава пошел на второй срок, после продления полномочий. 

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