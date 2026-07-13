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Спорт

Интрига до последнего метра: Ершова вырвала победу на Кубке России по плаванию на открытой воде

Спорт 13.07.2026 16:47
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13.07.2026 16:47


Пока в Мюнхене гремели эстафеты в бассейне, в России разворачивалась своя напряжённая история – на открытой воде. Здесь борьба идёт не по ровным дорожкам, а среди волн и ветра: тут важна не только скорость, но и умение держать курс, чувствовать ритм воды и просчитывать тактику наперёд.

Во второй день соревнований развязка получилась предельно плотной. Маргарита Ершова преодолела дистанцию 3 километра за 00:06:54,6 и вырвала золото в настоящей борьбе нервов и темпа. Всего одна десятая секунды отделила её от Екатерины Сорокиной, показавшей результат 00:06:54,7. Ещё на одну десятую позади осталась волгоградка Полина Козякина – 00:06:54,8. Такая плотность финиша подчёркивает высочайший уровень соперничества: в плавании на открытой воде победа нередко решается не на всей дистанции, а именно на последних метрах – буквально касанием.

Выступление Козякиной – это про характер и умение держаться в жёстких условиях открытой воды: когда погода диктует свои правила, а спортсменка всё равно идёт вперёд, не теряя темпа и не сбиваясь с курса. Для Волгограда это значимый результат: в непростых природных условиях обе спортсменки продемонстрировали устойчивость, техническую дисциплину и психологическую собранность.

Плавание на открытой воде ценится именно за эту смесь силы и тактики: тут побеждает не только самый быстрый, но и тот, кто лучше чувствует воду и умеет терпеть до самого финиша. В этот раз чуть точнее, чуть собраннее оказалась Маргарита Ершова – её победа стала логичным итогом расчётливой тактики и предельной концентрации.

Александр Веселовский

Фото: ФВВСР

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