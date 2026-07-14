



В Волгограде свидетелем гибели 35-летней женщины под колесами HAVAL Jolion в Красноармейском районе 13 июля стал ее 4-летний ребенок. Как сообщает ИА «Высота 102», девочка находилась на обочине, когда иномарка переехала волгоградку.

Напомним, трагедия разыгралась на 10-м километре автодороги «Волгоград-Котельниково-Сальск» в ночное время. Иномарка, которой управлял мужчина, переехала женщину, от чего она скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Сам же водитель с места ДТП скрылся и был задержан правоохранителями днем 13 июля.

О том, что рядом с погибшей находился ее ребенок, стало известно из социальных сетей. Авторы сообщений утверждают – перед гибелью женщина улеглась на дорогу самостоятельно и в этот момент находилась в состоянии опьянения. Информации об этом в сводках ГУ МВД России по Волгоградской области не было, однако в ответ на запрос ИА «Высота 102» часть этих сведений полицейские подтвердили. В частности, – тот факт, что водитель совершил наезд на волгоградку, когда она лежала на проезжей части, и то, что трагедия разыгралась на глазах у ребенка.

– Предварительно, погибшая сама легла на проезжую часть дороги. Была ли она в состоянии опьянения, будет известно после экспертизы. Девочка в момент ДТП была на обочине, – сообщили в пресс-службе Главка.

Не исключено, что водитель иномарки мог не заметить лежавшую на дороге женщину. Все обстоятельства случившейся трагедии предстоит установить сотрудникам полиции. И в данном случае ключевую роль будут играть все детали – в том числе и то, была ли достаточно освещена проезжая часть в ночное время. Судя по кадрам, сделанным полицией на месте происшествия, освещение на дороге отсутствовало.





По факту гибели волгоградки в ДТП полицейскими возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ – нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водитель задержан правоохранителями в порядке ст. 91 УПК РФ.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области