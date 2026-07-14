Волгоградский «Каустик» готовится к новому сезону





Волгоградский гандбольный клуб «Каустик» активно формирует состав к новому сезону. Команда уже приступила к подготовке к чемпионату 2026/2027, а кадровые решения клуба показывают чёткий вектор на сочетание опыта и перспективной молодёжи.





Стабильность в составе обеспечивают игроки, продлившие контракты с клубом: Кирилл Акрамов и Вадим Ибраков останутся в команде до окончания следующего сезона. Их присутствие – важная опора для выстраивания командной игры и передачи опыта новым партнёрам.





Серьёзное усиление пришло из системы «Чеховских медведей»: в Волгоград переехали 19‑летние Никита Венедиктов и Егор Турунцев. С молодыми игроками подписаны долгосрочные соглашения – до 30 мая 2029 года сообщает пресс-служба ГК «Каустик». Статистика прошлого сезона подчёркивает потенциал новичков: Турунцев показал результат 160 из 210, Венедиктов – 50 из 108 в матчах молодёжной и высшей лиги. Для «Каустика» ставка на этих игроков – это инвестиция в будущее с расчётом на быстрый прогресс в условиях взрослого чемпионата.





Ещё два опытных пополнения пришли из «Ростов‑Дона». Мастер спорта Максим Пихтярев (22 года) в прошлом сезоне реализовал 80 из 123 попыток, а его ровесник Сергей Востриков – 35 из 51. Приход игроков такого уровня добавляет «Каустику» вариативности в атаке и глубины состава, позволяя тренерскому штабу гибко выстраивать тактические схемы.





С таким сочетанием проверенных исполнителей, перспективных молодых игроков и квалифицированных новичков «Каустик» подходит к новому сезону с новыми надеждами. Впереди – напряжённая работа на сборах и контрольные матчи, где каждый элемент этого обновлённого механизма должен притереться и заработать в едином ритме.





Александр Веселовский

Фото: Александр Овсиенко



