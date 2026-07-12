«Ротор» показал неплохой футбол, но уступил в Нижнем Новгороде – 2:4





Волгоградский «Ротор» стартовал в новом сезоне чемпионата России по футболу. В первом туре Первой лиги встречались «Нижний Новгород» и главная команда Волгограда. Гости показали хорошую зрелую игру. На протяжении первых 30-и минут мы видели интересный футбол высокого уровня.

Команды играли грамотно, без опрометчивых решений. Волгоградцы, старались играть с высоким прессингом, и игра была абсолютно равная, но два зевка обороны привели команду на грань поражения: на 32-й и 34-й минуте хозяева, воспользовавшись провалами в защите, забивают два мяча – 2:0 Нижний повёл.

И в том момент, когда обычно команды опускают руки и прекращают играть, «Ротор» показал интересные решения в атаке. Фланговые навесы поставили в тупик оборону хозяев. Прострел с левого фланга едва не реализовал Александр Трошечкин, спас вратарь хозяев Медведев. А при подачах с углового новгородцам противопоставить было нечего, два удара Эмерсона на 41-й и 45-й минутах и два шикарных гола.

И вновь компенсированное время. Гости прижались к воротам: удар, мяч скользнул по руке игрока Волгограда, судья ставит на точку и на перерыв команды уходят при счёте 3:2 в пользу Нижнего.

Во втором тайме креативности было значительно меньше. Команды играли в силовой футбол. Было больше желания продавить, чем придумать красивую комбинацию. Нижний выглядел предпочтительней и смог своё преимущество конвертировать в голы. На 82–й минуте четвёртый мяч забил Лапинский.

«Нижний Новгород» выглядел собраннее и увереннее – и спокойно довёл матч до победы – 4:2. Команда Дмитрия Парфёнова показал неплохой футбол, но ошибки в обороне свели на нет приятное впечатление от стартовой игры команды.

Александр Веселовский