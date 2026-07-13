



В Смоленске завершились Первенство России среди юниоров до 23 лет и Всероссийские соревнования U18. Турнир подтвердил высокий уровень подготовки молодых атлетов по всей стране, а представители Волгоградской области сумели заявить о себе в ряде ключевых дисциплин.

В тройном прыжке среди юниорок U23 уверенно выступила Алина Абраменко (Волгоградская область). Её результат – 13,49 м – стал лучшим на турнире и позволил опередить Елизавету Пфаргер (Томская область) и Алису Чиркову (Краснодарский край), показавших одинаковый результат – 13,18 м. Прыжок Абраменко продемонстрировал не только техническую зрелость, но и психологическую устойчивость в напряжённой борьбе за лидерство.

На дистанции 1500 метров у юниорок U23 Волгоградская область также смогла закрепить за собой сильные позиции благодаря слаженной работе спортсменок. Анастасия Анфиногентова финишировала с результатом 4:24.00, а Анна Банатова показала время 4:25.11. Обе спортсменки опередили Софию Валяеву из Москвы (4:25.26), что подчёркивает стабильность волгоградской школы бега на средние дистанции.

Достойный результат продемонстрировал и представитель Волгоградской области в метании копья среди юниоров U23 – Алексей Трубицын. Его бросок на 66,98 м принёс ему серебряную награду. Победу в дисциплине одержал Илья Потемкин (Кировская область) с результатом 74,69 м, а замкнул тройку лидеров Олег Браславский из Санкт‑Петербурга (65,66 м). Результат Трубицына свидетельствует о хорошем потенциале и может служить отправной точкой для дальнейшего роста в более старших возрастных категориях.

Александр Веселовский

Фото: ВФЛА