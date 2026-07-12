



В Саратове завершились всероссийские соревнования по гребле, где волгоградские спортсмены собрали солидный комплект наград, сообщает Федерация гребли на байдарках и каноэ Волгограда. Без лишней суеты, но с характером – на каждой дистанции, в каждом заезде.

Уже в первый день Варвара Уракова заявила о себе как о стабильном претенденте на пьедестал: бронза в каноэ‑одиночке на 500 м стала прологом к ещё одному успеху – серебро в паре с Анфисой Кубанцевой на той же дистанции. Пара показала слаженность и мощный финиш. Ещё одну бронзу в копилку команды принёс Игорь Абрамов, финишировав третьим в байдарке‑одиночке на 500 м.

На спринтерской дистанции 200 м Варвара Уракова вновь поднялась на пьедестал, завоевав бронзу в одиночке.

Третий день принёс награды каноистам: Данил Романов взял серебро на 200 м, а Александр Авдошин – бронзу. Оба заезда прошли в плотной борьбе, где решали доли секунды и умение держать темп до последних метров.

Дистанция 1000 м – проверка на выносливость – тоже не осталась без волгоградского следа. Александр Авдошин завоевал серебро, а Данил Романов – бронзу, подтвердив, что школа каноэ Волгограда сильна и на спринте, и на длинной воде.

Отметим успехи Вячеслава Меркулова и Георгия Колыбина. В каноэ‑одиночке Меркулов уверенно провёл заезд и поднялся на третью ступень пьедестала. В байдарке‑одиночке среди мужчин серебро завоевал Колыбин – хороший результат в конкурентной борьбе.

Эстафеты стали логичным финалом турнира. У девушек до 19 лет в байдарке 4×200 м второе место заняли Екатерина Крюкова и Арина Чанышева – их результат – показатель отличной командной работы.

Но главным событием стала победа волгоградской четвёрки в эстафете каноэ‑одиночек среди юношей до 17 лет. Александр Авдошин, Кирилл Харьков, Семён Мельшин и Данил Романов финишировали первыми, оформив золото и став главной сенсацией турнира. Для молодёжной школы Волгограда это не просто медаль – это маркер того, что система подготовки даёт результат.

Александр Веселовский