В Волгограде пенсионерка отдала курьеру аферистов 12 млн





В ходе следственных действий в Волгограде полиция выявила еще одну жертву курьера мошенников из Тюмени. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, ею стала 77-летняя жительница Ворошиловского района.

Напомним, ранее полиция совместно с коллегами из регионального УФСБ России пресекла деятельность очередных аферистов. Оперативникам удалось с поличным задержать 18-летнего курьера мошенников из Тюмени. По оперативным данным, молодой человек причастен к обману около 40 жителей страны. Жертвами помощника мошенников стали двое пенсионеров, у которых мошенник похитил свыше 6 млн рублей.

Новая потерпевшая передала прибывшему подозреваемому около 10 млн рублей под предлогом не привлечения её к уголовной ответственности за якобы финансирование недружественного государства.

Через некоторое время мошенники, поняв, что у нее остался денежный запас, убедили её перевести еще свыше 3 миллионов рублей на якобы «безосный счет». В общей сложности ущерб составил более 13 млн рублей.

По данному факту возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере».

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области