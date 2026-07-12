Волгоградцы выиграли 2 млн рублей на реализацию проектов





В Волгоградской области завершился первый окружной форум «Волга» платформы Росмолодежь.Форумы в оборонно-спортивном лагере «Авангард». Мероприятие объединило 300 участников из 17 регионов России и Кыргызстана.

По информации регионального комитета молодежной политики, на конкурс было подано более 80 проектов, 40 из которых вошли в финальную часть. Победителями стали пять участников, в том числе четыре от Волгоградской области.

Студентка ВолгГМУ Илона Корочкова получила 650 тысяч рублей на реализацию историко-патриотического проекта по сохранению памяти и преемственности поколений Юга «Код Памяти». Студентка ВГСПУ Валерия Журавлева стала обладательницей 780 тысяч рублей на проект «Молодежный фестиваль «Всероссийский студенческий марафон - 2027». Студентка ВолгГТУ Дарья Гусенко выиграла более 380 тысяч рублей на проект «Чемпионат по оказанию первой помощи «Жизнь в твоих руках». Студент ВолгГТУ Петр Юдин получил 200 тысяч рублей на проект «патриотическая акция ВолгГТУ «Отечество. Долг. Честь».





В рамках форума прошли более 70 лекций и мастер-классов, выступлений свыше 40 экспертов, соревнования по фиджитал, добровольческие акции, встречи с олимпийскими чемпионами. Участники работали по пяти направлениям: «Патриотические организации», «Студенческие объединения», «Волонтерские организации», «Движение Первых» и «Работающая молодежь»

Ключевыми темами форума стали сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотическое воспитание молодежи.

Фото: администрация Волгоградской области