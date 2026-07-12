Под Волгоградом храм Воскресения стал объектом культурного наследия

Церковь Воскресения в городе Серафимовиче Волгоградской области получил статус объектом культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

– Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Воскресения», расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, город Серафимович». Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Воскресения», расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, город Серафимович, – говорится в документе.

Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области отмечен под номером 76-н от 8 июля 2026 года. Отмечается, что приказ уже вступил в силу.

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