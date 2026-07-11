Успех динамовских теннисисток на первенстве Астраханской области





На первенстве Астраханской области по теннису среди девушек до 19 лет спортсменки общества «Динамо» подтвердили высокий уровень подготовки и продемонстрировали зрелую, тактически выстроенную игру. Турнир собрал сильнейших юных теннисисток региона, и в условиях плотной конкуренции динамовки сумели завоевать три медали.

Уверенным и последовательным выступлением отличилась Александра Крамаренко. Пройдя турнирную сетку без срывов, она показала стабильную подачу и умение удерживать преимущество в затяжных розыгрышах. В финальном матче Александра проявила характер и хладнокровие в решающих геймах, что принесло ей золотую медаль в одиночном разряде.

Не менее весомым стал результат Киры Сокрутовой, сумевшей проявить универсальность и высокую игровую дисциплину сразу в двух разрядах. В одиночном турнире она дошла до финала и завоевала серебряную награду, продемонстрировав качественную работу у сетки и надёжную игру на задней линии. В смешанном парном разряде в паре с партнёром Кира показала слаженность действий и умение подстраиваться под стиль напарника, что позволило ей подняться на третью ступень пьедестала.

Теперь перед динамовскими теннисистками стоит задача закрепить успех на всероссийских стартах.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Динамо» Волгоград