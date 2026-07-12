Участники камышинского арбузного феста выйдут в народных костюмах





В городе Камышине Волгоградской области традиционно, 24 августа, пройдет восемнадцатый по счету арбузный фестиваль. Как сообщили в администрации городского округа, в этом году участники феста выйдут в традиционных костюмах народов России. Данная инициатива будет воплощена в рамках Года единства народов России.

– Это отличный повод устроить настоящий карнавал и показать, как многонациональная культура нашей страны делает нас сильнее и дружнее, – отметили в администрации.

Участникам предлагается прийти на масштабное событие в сарафане, платке, кокошнике или наряде, отражающем культуру народов России.

Напомним, в предыдущем году гостями фестиваля было съедено 30 тонн арбузов. Царем ягоды, которую вырастил фермер Алексей Степанов, стал арбуз весом в 50 кг 650 гр.