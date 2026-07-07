Инженерам Волжской ГЭС вынесли приговор за гибель альпиниста





Шестерых сотрудников двух организаций Волжского признали виновными в гибели промышленного альпиниста. Как сообщили в Волжском городском суде Волгоградской области, трагедия произошла 2 октября 2023 года.

Бригада промышленных альпинистов ООО «Континент-Самара» выполняла работы по мойке окон машинного зала Волжской ГЭС. Из-за разрушившегося подшипника и ослабления троса кабина с людьми рухнула. Один из альпинистов погиб, а второй получил тяжелые травмы.

Техническая судебная экспертиза показала, что во время проведения работ произошло разрушение опоры подшипника из-за ненадлежащего обслуживания оборудования.



Перед судом предстали два инженера Волжской ГЭС Красноглазова Д. и Сивцова Д., а также четверо работников АО «Гидроремонт-ВКК» Ильина С., Новикова В., Рыскалиева А. и Варганова А.А.

Суд установил, что между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК» был заключен договор оказания услуг по техническому обслуживанию основного производственного оборудования. Однако сотрудники «Гидроремонта» Ильин С., Новиков В., Рыскалиев А. и Варганов А. формально отнеслись к осмотру оборудования.



В свою очередь инженеры Волжской ГЭС Красноглазов Д. и Сивцов Д. также проявили халатность и не контролировали выполнение работ специалистами подрядной организации.



Подсудимые свою вину не признали. Но суд посчитал их вину доказанной. Приговором Волжского городского суда Волгоградской области Красноглазов Д. и Сивцов Д. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ, Ильин С., Новиков В., Рыскалиев А. и Варганов А. – по ч. 2 ст. 216 УК РФ. Им назначено наказание в виде принудительных работ на срок 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением работ, требующих обеспечение безопасности охраны труда, на срок 1 год каждому.



Приговор не вступил в законную силу.



