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Расследования

Инженерам Волжской ГЭС вынесли приговор за гибель альпиниста

Расследования 07.07.2026 19:46
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07.07.2026 19:46


Шестерых сотрудников двух организаций Волжского признали виновными в гибели промышленного альпиниста. Как сообщили в Волжском городском суде Волгоградской области, трагедия произошла 2 октября 2023 года. 

Бригада промышленных альпинистов ООО «Континент-Самара» выполняла работы по мойке окон машинного зала Волжской ГЭС. Из-за разрушившегося подшипника и ослабления троса кабина с людьми рухнула. Один из альпинистов погиб, а второй получил тяжелые травмы. 

Техническая судебная экспертиза показала, что во время проведения работ произошло разрушение опоры подшипника из-за ненадлежащего обслуживания оборудования.

Перед судом предстали два инженера Волжской ГЭС Красноглазова Д. и Сивцова Д., а также четверо работников АО «Гидроремонт-ВКК» Ильина С., Новикова В., Рыскалиева А. и Варганова А.А. 
Суд установил, что между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК» был заключен договор оказания услуг по техническому обслуживанию основного производственного оборудования. Однако сотрудники «Гидроремонта» Ильин С., Новиков В., Рыскалиев А. и Варганов А. формально отнеслись к осмотру оборудования. 

В свою очередь инженеры Волжской ГЭС  Красноглазов Д. и Сивцов Д. также проявили халатность и не контролировали выполнение работ специалистами подрядной организации. 

Подсудимые свою вину не признали. Но суд посчитал их вину доказанной. Приговором Волжского городского суда Волгоградской области Красноглазов Д. и Сивцов Д. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ, Ильин С., Новиков В., Рыскалиев А. и Варганов А. – по ч. 2 ст. 216 УК РФ. Им назначено наказание в виде принудительных работ на срок 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением работ, требующих обеспечение безопасности охраны труда,   на срок 1 год каждому.

Приговор не вступил в законную силу.

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