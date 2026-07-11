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Общество

«Мы не делаем конкуренцию артистам»: священники из Волжского объединились в музыкальный квартет. Для чего им это нужно?

Общество 11.07.2026 21:27
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11.07.2026 21:27


Собственный вокальный проект создали четверо священников из Калачевской епархии. Исполняя светские песни, служители церкви разбивают немало закоренелых мифов.

– Участники этого вокального проекта не носят ярких сценических костюмов, не дают громких интервью, но их выступления заставляют затихнуть и слушать, затаив дыхание, – пишет о себе квартет под названием «Ортодокс». – Четверо священников Калачевской епархии объединены силой своего голоса и веры.

Сценический дебют у коллектива, который вовсе не планировал ни концертов, ни выступлений, произошел будто бы случайно. Готовясь к празднованию Дня памяти жен-мироносиц, священники решили сделать необычный подарок всем женщинам. Спели одну песню – вышло даже очень неплохо. А после –  втянулись.

– Нам приходилось вынужденно менять состав, но уже пять месяцев мы поем одним и тем же коллективом, – рассказывает настоятель храма Святых Новомучеников в городе Волжском Иоанн Стукалин. – Конечно, существует еще много стереотипов о том, что священник должен быть исключительно строгой фигурой, не позволяющей себе абсолютно ничего. Но мы и не поем ничего из ряда вон выходящего – светлые песни, которые стараемся переосмыслить по-своему. Поэтому 95% людей воспринимают наше творчество только лишь положительно.


За время существования своего проекта солисты «Ортодокса» –  в переводе с греческого слово означает «православный» – записали двенадцать песен. Не для музыкальных конкурсов, не для больших залов. Скорее, просто для души. И для переключения со всех будничных забот на приятное сердцу творчество.

– Был у нас в прошлом году праздник — Жён-мироносицы. День всех бабушек, мам, жён и дочек, которые нас, дураков, любят и кормят даже когда мы не заслужили. И надо было сделать подарок. Ну, цветы там, конфеты, «спасибо за котлеты» — это понятно. А хотелось чего-то душевного, - пишет автор знаменитых «бурчалок», священник Евгений Гордеев. – Ищем мужской коллектив — нет. Ищем ансамбль — заняты. Ищем хоть кого-то, кто споёт про любовь, — тишина. И тогда мы, пятеро священников, переглянулись и сказали: «А мы сами попробуем!». И спели. Впервые в жизни — «За святую Русь помолюсь». И — о чудо! Женщины плакали. Даже не от ужаса, а от радости. А мы стояли, мокрые, красные, и думали: «Господи, кажется, мы нашли новую грань». Через месяц — Троицкие гулянья. Выходим снова. Теперь уже с «Ромашковыми полями». И снова успех. Люди подпевают, дети танцуют, бабушки крестятся и шепчут: «Батюшки, вы бы ещё что-нибудь спели». А потом из нашего коллектива, к сожалению, ушли отец Игорь и отец Александр. Дела, заботы, приходы — у каждого своя паства. Мы остались втроём отец Виталий, отец Иван и я. Думаем: ну что ж, будем петь втроём. Но Господь не оставил. Замыкая этот год, накануне очередного концерта, к нам присоединился отец Антоний — батюшка с таким голосом, что соловьи замолкают от зависти. И вот нас уже четверо. И в репертуаре уже не две песни, а двенадцать! Двенадцать, Карл! Как месяцев в году. Потому что мы делали по одной песне в месяц. Но главное суть, знаете, одна — нести людям радость. И сейчас, когда нас спрашивают: «А зачем священникам петь эстрадные песни?», я отвечаю: «А зачем священникам улыбаться?». Мы не конкуренцию артистам делаем. Мы просто напоминаем, что вера — это не только пост и поклоны. Вера — это ещё и уметь радоваться мелочам. Особенно когда поёшь песню в машине, с открытым окном, и ветер в лицо, и на душе светло.

Фото вокального коллектива "Ортодокс"

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