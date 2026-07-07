Волгоградский облсуд решит судьбу Ивана Геля

Волгоградский облсуд 28 июля рассмотрит апелляционные жалобы, поступившие на приговор Иловлинского районного суда, вынесенного главе района Ивану Гелю. Как сообщает ИА «Высота 102», заседание пройдет под председательством судьи Екатерины Соломенцевой.
Однако приговор не устроил все стороны процесса. В облсуд были направлены жалобы как от потерпевших и прокуратуры, так и от адвоката чиновника, который просил оправдать своего подзащитного. В то же время представители надзорного органа и потерпевшие настаивают на замене условного наказания на реальное.
Иван Гель был признан в превышении должностных полномочий, повлекших смерть человека – начальника отдела ГО и ЧС администрации района Александра Переярина. 28 августа он с другими сотрудниками администрации был направлен, как утверждало следствие, по указанию главы района на тушение ландшафтного пожара, где люди попали в огненную ловушку. Александр Переярин погиб, его коллеги пострадали и были спасены местным фермером. Следствие считало, что тушение пожаров не входило в должностные обязанности сотрудников. В то же время сторона защиты Ивана Геля уверяла на суде, что работники администрации, в том числе Александр Переярин, тушили пожар по собственному желанию, а случившееся – это всего лишь несчастный случай.
Судебный процесс в отношении Ивана Геля был доведен до конца лишь со второго раза. Первый судья, ведущий это дело, отказался выносить ему приговор, направив дело на доработку в прокуратуру. За это странное решение он поплатился своей должностью и был лишен полномочий. Все годы, в течение которых Иван Гель был сначала подследственным, а затем - подсудимым, он продолжал и продолжает руководить районом.