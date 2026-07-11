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Общество

В Волгограде расселяют дачные рынки: где садоводы могут торговать своим урожаем теперь?

Общество 11.07.2026 18:25
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11.07.2026 18:25


Дачные рынки с самодельными прилавками и старенькими ручными весами уходят в прошлое. И в Волгограде, и в Волжском заявляют о регулярных рейдах и штрафах для торговцев, которые организуют стихийную торговлю. Где волгоградским дачникам разместиться со своим урожаем, расскажем в материале ИА «Высота 102».

Выращенную на дачных участках клубнику, как и другие сезонные ягоды, овощи и фрукты волгоградцы могут продать на городских ярмарках и рынках. На всех торговых площадках предусмотрены льготные места для размещения дачников, садоводов, а также местных сельхозпроизводителей. На сегодняшний день в Волгограде утверждено более 60 площадок для проведения ярмарок, предназначенных как для реализации продовольственных, так и непродовольственных товаров, – прокомментировали в пресс-службе мэрии.


Если в Волгограде об итогах рейдов говорят весьма лаконично и скромно, ограничиваясь лишь формулировками о разъяснении правил торговли, то в Волжском борцы с уличной торговлей настроены куда более решительно.

Наверное, каждый из нас видел у остановок торговцев с коробками. На первый взгляд, удобно – купил по пути. Однако это проблема всего города, – уверены в городе-спутнике. – Администрация ежедневно проводит рейды, но штрафы от трех до пяти тысяч рублей останавливают не всех. Бизнесмены – нелегалы маскируют «ГАЗели» под склады, а после их работы дворники разбирают горы паллетов и ящиков. Но самое страшное – это качество товара. Никто из них не даст вам справку о ветконтроле для мяса или молока. Между тем, в Волжском зарегистрировано шесть случаев бруцеллеза – тяжелой болезни, которая передается именно через эти продукты? Зачем рисковать здоровьем своих детей и родителей ради сомнительной экономии? Давайте наведем порядок вместе!


Чиновники отмечают, что на официальных торговых площадках для дачников и местных фермеров выделяют не менее 10% мест. Узнать о наличии свободных прилавков горожане могут у администрации конкретного рынка или ярмарки.

В Волгограде садоводов, которые хотят продать выросшую на огородах малину или смородину, «переселяют» по следующим адресам:

Ярмарки:

Красноармейский район:

  • улица имени Плеханова, напротив дома, 3а;
  • улица Брестская, напротив дома № 11;
  • на пересечении улицы Пролетарской и проспекта Героев Сталинграда;

Кировский район:

  • Между жилыми домами №344 по улице имени Пожарского и №12а по улице Санаторная;
  • улица Кирова, 100;
  • вблизи пересечения улицы Григория Засекина и улицы 64.й Армии;

Советский район:

  • вблизи автодороги «Новый Рогачик - учхоз «Горная поляна» (около поворота на Горную поляну);
  • рабочий поселок Горьковский на пересечении улицы имени Голубятникова и улицы Волгоградской;
  • на пересечении улицы Казахской и улицы Новосибирской;
  • проспект Университетский, 64;
  • вблизи пересечения улицы имени гвардии сержанта Шумского и улицы Грибанова;

Ворошиловский район:

  • Пересечение улицы Базисной и Авиаторской;
  • На территории ООО «Кайрос» по улице Ардатовская,29;
  • улица Елецкая, 2г;
  • вблизи дома № 26 по ул. Кузнецкой;
  • улица Саши Филиппова, 117;

Дзержинский район:

  • вблизи здания ул. Историческая д.181д;
  • улица Ангарская 55б;
  • напротив здания по улице Домостроителей, 17;
  • на пересечении улицы Кутузовской и улицы 51 Гвардейской;
  • улица 8 Воздушной Армии 11б;

Краснооктябрьский район:

  • на пересечении улицы имени маршала Еременко и улицы имени Пельше;
  • на земельном участке, принадлежащем ООО «Восток» по адресу: проспект Ленина, 69б;
  • улица имени Вершинина, 1;
  • вдоль улицы имени маршала Еременко и улицы Библиотечной;
  • пересечение проспекта Металлургов и улицы Башкирской, напротив рынка ООО «Север»;
  • пересечение улицы имени Рихарда Зорге и проспекта имени В.И. Ленина;
  • проспект Ленина, 69б;

Тракторозаводский район:

  • улица 95-я Гвардейская, 12 а;
  • улица имени Гроссмана, 6б;
  • территория вблизи III продольной магистрали, не доезжая 600 м. до пересечения с улицы имени Шурухина.

По льготным ценам горожанам обещают выделить места и на рынках города.

  • ООО «Народная ярмарка», ул. Историческая 181д;
  • ООО «Центральный рынок», ул. Советская, 17;
  • ООО «Центральный рынок», ул. Рабоче-Крестьянская 9/1;
  • ООО «Бимаркет» ул.50-лет Октября, 5б;
  • ООО «Вельд» Ул. Елецкая, 12а.
Фото из архива V102.ru

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