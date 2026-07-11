



Дачные рынки с самодельными прилавками и старенькими ручными весами уходят в прошлое. И в Волгограде, и в Волжском заявляют о регулярных рейдах и штрафах для торговцев, которые организуют стихийную торговлю. Где волгоградским дачникам разместиться со своим урожаем, расскажем в материале ИА «Высота 102».

– Выращенную на дачных участках клубнику, как и другие сезонные ягоды, овощи и фрукты волгоградцы могут продать на городских ярмарках и рынках. На всех торговых площадках предусмотрены льготные места для размещения дачников, садоводов, а также местных сельхозпроизводителей. На сегодняшний день в Волгограде утверждено более 60 площадок для проведения ярмарок, предназначенных как для реализации продовольственных, так и непродовольственных товаров, – прокомментировали в пресс-службе мэрии.





Если в Волгограде об итогах рейдов говорят весьма лаконично и скромно, ограничиваясь лишь формулировками о разъяснении правил торговли, то в Волжском борцы с уличной торговлей настроены куда более решительно.

– Наверное, каждый из нас видел у остановок торговцев с коробками. На первый взгляд, удобно – купил по пути. Однако это проблема всего города, – уверены в городе-спутнике. – Администрация ежедневно проводит рейды, но штрафы от трех до пяти тысяч рублей останавливают не всех. Бизнесмены – нелегалы маскируют «ГАЗели» под склады, а после их работы дворники разбирают горы паллетов и ящиков. Но самое страшное – это качество товара. Никто из них не даст вам справку о ветконтроле для мяса или молока. Между тем, в Волжском зарегистрировано шесть случаев бруцеллеза – тяжелой болезни, которая передается именно через эти продукты? Зачем рисковать здоровьем своих детей и родителей ради сомнительной экономии? Давайте наведем порядок вместе!





Чиновники отмечают, что на официальных торговых площадках для дачников и местных фермеров выделяют не менее 10% мест. Узнать о наличии свободных прилавков горожане могут у администрации конкретного рынка или ярмарки.

В Волгограде садоводов, которые хотят продать выросшую на огородах малину или смородину, «переселяют» по следующим адресам:

Ярмарки:

Красноармейский район:

улица имени Плеханова, напротив дома, 3а;

улица Брестская, напротив дома № 11;

на пересечении улицы Пролетарской и проспекта Героев Сталинграда;

Кировский район:

Между жилыми домами №344 по улице имени Пожарского и №12а по улице Санаторная;

улица Кирова, 100;

вблизи пересечения улицы Григория Засекина и улицы 64.й Армии;

Советский район:

вблизи автодороги «Новый Рогачик - учхоз «Горная поляна» (около поворота на Горную поляну);

рабочий поселок Горьковский на пересечении улицы имени Голубятникова и улицы Волгоградской;

на пересечении улицы Казахской и улицы Новосибирской;

проспект Университетский, 64;

вблизи пересечения улицы имени гвардии сержанта Шумского и улицы Грибанова;

Ворошиловский район:

Пересечение улицы Базисной и Авиаторской;

На территории ООО «Кайрос» по улице Ардатовская,29;

улица Елецкая, 2г;

вблизи дома № 26 по ул. Кузнецкой;

улица Саши Филиппова, 117;

Дзержинский район:

вблизи здания ул. Историческая д.181д;

улица Ангарская 55б;

напротив здания по улице Домостроителей, 17;

на пересечении улицы Кутузовской и улицы 51 Гвардейской;

улица 8 Воздушной Армии 11б;

Краснооктябрьский район:

на пересечении улицы имени маршала Еременко и улицы имени Пельше;

на земельном участке, принадлежащем ООО «Восток» по адресу: проспект Ленина, 69б;

улица имени Вершинина, 1;

вдоль улицы имени маршала Еременко и улицы Библиотечной;

пересечение проспекта Металлургов и улицы Башкирской, напротив рынка ООО «Север»;

пересечение улицы имени Рихарда Зорге и проспекта имени В.И. Ленина;

проспект Ленина, 69б;

Тракторозаводский район:

улица 95-я Гвардейская, 12 а;

улица имени Гроссмана, 6б;

территория вблизи III продольной магистрали, не доезжая 600 м. до пересечения с улицы имени Шурухина.

По льготным ценам горожанам обещают выделить места и на рынках города.

ООО «Народная ярмарка», ул. Историческая 181д;

ООО «Центральный рынок», ул. Советская, 17;

ООО «Центральный рынок», ул. Рабоче-Крестьянская 9/1;

ООО «Бимаркет» ул.50-лет Октября, 5б;

ООО «Вельд» Ул. Елецкая, 12а.



