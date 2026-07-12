



Ранним утром 12 июля в Красноармейском районе Волгограда произошел пожар в подъезде одного из девятиэтажных многоквартирных домов. Как рассказали читатели информагентства, в доме №25 по Бульвару Энгельса вспыхнули электросчетчики.

Как пояснили волгоградцы, возгорание произошло между 4 и 6 этажами. Пожар разбудил жителей дома, которые поспешили потушить пламя. Черный дом был замечен и со стороны улицы.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о пожаре поступило в на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 05:33.

– В подъезде девятиэтажного многоквартирного дома, с 4 по 6 этаж горели электросчетчики и электропровода. Возгорание ликвидировано жильцами дома до прибытия пожарно-спасательных подразделений, – добавили в ведомстве.

Фото: читатели V102.RU