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Общество

«Следствие решило, что виноватых нет»: адвокат добивается пересмотра дела по факту гибели байдарочников в Карелии

Общество 12.07.2026 11:13
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12.07.2026 11:13


Волгоградский адвокат Виталий Григорьев добивается пересмотра дела по факту гибели в Белом море трех байдарочников из Волгограда. По мнению правозащитника, в материалах не хватает нескольких экспертиз, которые смогли бы изменить ход дела.

Как ранее сообщалось информагентством, в июле прошлого года группа туристов из Волгограда вышла в поход до Соловецких островов. Однако в пути байдарочников, которые, как выяснилось позже, не обладали должной подготовкой, застал шторм – конечной цели достигли только двое из девяти отправившихся в сплав горожан. Четверых спасли сотрудники МЧС, а трое считались пропавшими без вести.

После трагедии в Белом море развернули поисковую операцию, к организации которой пришлось подключаться близким волгоградцев: 23 июля около острова Варбарлуды ее участники нашли тело 24-летнего Владимира Бондарева. Только спустя восемь дней стало известно о нахождении тела Валерии Пужняк. В день ее похорон поисковики обнаружили и погибшего Виктора Зузанова.

Родные погибших заявили, что ЧП в Белом море случилась по вине организатора похода Олега Беневаленского. По их словам, перед походом туристы не зарегистрировались в республиканском МЧС. Кроме того, они вышли в море, когда погода начинала портиться, а некоторые из них были без спасательных жилетов. Волгоградцы обратились за помощью к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, который в свою очередь поручил возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности 

15 июля в Республике Карелия прекратили уголовное дело о гибели в Белом море троих байдарочников из Волгограда. 

– Спустя месяцы следствие вынесло постановление о прекращении дела – «ряд трагических случайностей», виновных нет. Причём родственники погибших узнали об этом далеко не сразу, а только после того, как сами направили жалобу на волокиту. Вот в чём ошибка, которую я вижу в этом деле. По моим данным, в материалах нет экспертиз кроме медицинских, хотя основания для их назначения более чем имеются. В частности, не назначена лингвистическая экспертиза переписки и голосовых сообщений человека, которого родственники погибших считают фактическим организатором похода. При этом установлено, что он собирал деньги с участников и распоряжался ими, но какая сумма пошла на общие нужды, а какая – на личные расходы, следствие не выяснило, – пояснил Григорьев. 

Григорьев отметил, что в настоящее время им была подана жалоба в Генеральную прокуратуру на постановление о прекращении дела с требованием отмены незаконного решения и его передачи для полного и объективного расследования. 

– Сезон походов и сплавов сейчас в разгаре. Если собираетесь в поход – проверяйте, что организатор аккредитован, сообщает маршрут в МЧС и следит за погодой. Это не формальность, а то, что в итоге может определить, будет ли кому отвечать, если случится беда, – посоветовал адвокат. 

Фото ChilloutRiver VK.com

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