



Жители Волгограда пожаловались на недостоверные данные о бензине на интерактивных картах. Как передает Volganet.net, чаще всего фактическое наличие топлива на АЗС не совпадает с тем, что отображается в мобильных приложениях и онлайн-сервисах.

Так, 12 июля в приложении «Лукойла» бензин АИ-95 в Волгограде не отображался вообще – ближайшие заправки с этим топливом были указаны в Среднеахтубинском и Городищенском районах. При этом на карте сервиса «БензЕсть» сообщалось, что 95-й бензин сети «Лукойл» есть на АЗС на улице Исторической и проспекте Жукова. У сервиса «Яндекс.Карты», которые также запустили данную функцию для автомобилистов – данные отличаются от остальных сервисов.

При этом в службе поддержки «Лукойла» позже смогли назвать адреса заправок с имеющимся бензином. Оператор рекомендовал обращаться на АЗС на Рокоссовского и проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе.