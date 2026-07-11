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Происшествия

В Волгоградской области мужчина из обиды подпалил дом жены

Происшествия 11.07.2026 15:20
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11.07.2026 15:20


В Урюпинском районе повздоривший с женой мужчина с пьяных глаз подпалил частный дом. Остановить огонь и спасти хотя бы часть постройки хуторянам удалось лишь благодаря внимательности соседей.

На этой неделе житель хутора Попов поругался с супругой и, дождавшись, пока все домочадцы уйдут из дома, не придумал ничего лучше, как разлить в коридоре бензин и чиркнуть спичкой.

Завидев дым, соседи 49-летнего хуторянина, уже имевшего проблемы с законом, сразу же вызвали пожарных. Преградив путь огню, сотрудники МЧС успели сохранить часть здания – в пожаре пострадала жилплощадь, принадлежащая сестре поджигателя.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. – За неповиновение сотруднику полиции житель Урюпинского района также привлечен к ответственности – сейчас он находится под административным арестом.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области 

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