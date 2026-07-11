



В семействе хищных животных центра «Дино» - очередное пополнение. Оставшиеся без мамы, за помощью к человеку пришли двое медвежат.





Родившиеся в Северной Осетии, малыши по какой-то причине остались без своих кормильцев. При встрече с местными волонтерами медвежата были истощенными и явно нуждались в помощи. Впрочем, при должном уходе две бойкие сестры – косолапых назвали Аней и Машей – неплохо прибавили в весе и вернулись к полноценной и пока еще крайне беззаботной жизни.

– В наш центр медвежата прибыли в хорошем состоянии, за что нужно поблагодарить коллег из Северной Осетии. У животных не сломана психика, они в замечательной физической форме, – рассказывает руководитель зооцентра «Дино» Анжела Макарова. – К сожалению, большинство приезжающих к нам постояльцев такой «базой» похвастать не могут – из-за жизни в некомфортных условиях или работы в фотобизнесе у них попросту сломана психика.

Пока юные особы привыкают к новому месту и общаются лишь друг с другом – знакомить их со взрослыми медведями в зооцентре планируют значительно позже. Увы, но, став практически ручными, в мир дикой природы Аня и Маша вернуться уже не смогут.

– В России есть единственный центр, который занимается реабилитацией осиротевших медвежат – он располагается в Тверской области. Там с животными занимаются таким образом, что после их можно смело возвращать в естественную среду обитания – люди с ними не разговаривают и не контактируют. С нашими же медвежатами уже понянчились, поэтому, даже оказавшись в лесу, они все равно придут к человеку.

Спасая животных из самых непростых условий жизни, российские волонтеры негласно разделились по регионам.

– Мы будем работать с Южным федеральным округом, так как с соседними городами мы максимально схожи по климату. У нас уже есть мишка из Астрахани, а сейчас идет речь о передаче его собрата из Ростова, – отмечает Анжела Макарова. – Случается, что мне звонят по поводу косолапых из Челябинска, с Сахалина или даже с Камчатки. Но в этом случае мы, конечно, сразу же отказываем. Это ведь противоестественно – везти медведей с их родины в нашу жару. Сейчас одной из главных задач становится для нас проведение просветительской работы, ведь, к сожалению, нередко люди забирают диких животных из их среды обитания просто для игры. Но это не плюшевый медвежонок, и, если брать его без нужды, ради забавы, то нам не хватит никаких приютов для их размещения.

Фото сгенерировано с помощью ИИ, видео зооцентра "Дино"