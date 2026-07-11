



Много лет выезжая со студентами на диалектологические практики, известный волгоградский филолог Василий Супрун наблюдает за жизнью глубинки. По словам ученого, в корне изменившаяся жизнь села все же не лишила ее колорита. Однако поддержанием «искорки жизни» в малых населенных пунктах чаще всего занимаются сами местные жители.

В этом году волгоградские филологи уехали в Дубовский район, отметив на картах села Малая Ивановка, Давыдовка и Прямая Балка. Общаясь с местными жителями, участники экспедиции не просто собирали материал для изучения, но и получали живое подтверждение – несмотря на постепенный отток населения, в глубинке еще остались хранители истории и исконных народных традиций, которое не уничтожило ни время, ни натиск современных технологий.

– 1990-е катком прокатились по российской деревне, – с горечью констатирует доктор филологических наук Василий Супрун. – Были ликвидированы совхозы и колхозы, людям стало негде работать. Начинавших развивать свое дело фермеров «душили» бесконечными сложностями с оформлениями и проверками. Деревня постепенно теряла своих жителей. Но все-таки народ не испугался ни социалистических преобразований, ни капитализма.





Несмотря на то, что местные школы насчитывают всего несколько десятков учеников, именно они остаются главным центром притяжения в небольших населенных пунктах.

– Зачастую жизнь села держится на школе, в которых работают верные своей профессии люди. Я действительно не устаю восхищаться учителями. В этом году во время экспедиции нам помогали во всём Ирина Викторовна Летягина из Малой Ивановки, Жейнарат Талибовна Наумович из Давыдовки, Марина Борисовна Выдрина из Прямой Балки. А рядом с ними были другие педагоги, другие жителей сёл, поэтому экспедиция увозит интересный материал для дальнейших исследований, – отмечает профессор ВГСПУ.





Несмотря на то, что туристическая тропа в глубинку Волгоградской области пока не пробита, местная земля хранит немало интересных свидетельств времени, подчеркивает волгоградец.

– В этой поездке нас поразило отсутствие интереса к уникальным местам в нашем глубинке. В Малой Ивановке находится дом, в котором жил Георгий Константинович Жуков, и засыпанный землёй бункер, из которого он командовал Сталинградским фронтом. Около Давыдовки располагается место военного аэродрома, с которого самолёты вылетали во время Сталинградской битвы. Но, увы, на этих местах нет даже табличек. Память об этом хранят только местные энтузиасты, – говорит Василий Супрун.

Фото Василия Супруна