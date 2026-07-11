Волгоградская область завершит неделю дождями и грозами





Кратковременную передышку после затяжной июльской жары получит Волгоградская область к концу рабочей недели. Однако уже с понедельника погода вновь вернет все «на круги своя».

В воскресенье, 12 июля, в отдельных районах Волгоградской области ожидаются освежающие дожди. В «комплекте» с ними в регион придут грозы и ветер с порывами до 15-20 м/с. А вот в понедельник от погоды, из-за которой сотрудники МЧС объявляли штормовое предупреждение, останутся лишь слабые отголоски. Синоптики волгоградского ЦГМС предупреждают о небольших дождях в ночь на 13 июля, а также о грозах, сопровождаемых сильным ветром. Воздух в Волгограде при этом прогреется от +29 до +31, в области – до +34 градусов.

Во вторник у волгоградцев, которые с трудом переносят местную жару, начнется очередной период «адаптации». В городе на Волге столбики термометров дотянутся до отметки в +32, а вот южные районы региона под натиском июльского солнца раскалятся до +34.

Напомним, что накануне выходных в Волгоградской области объявили штормовое предупреждение из-за ожидающихся ливней с грозами и мощным ветром.

Фото Андрея Поручаева