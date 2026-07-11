



Невероятно фотогеничный барсук, «фотоохоту» на которого волгоградский биолог Алина Урусова вела не один день, все-таки попал в ее объектив. Правда, ради этих кадров девушке в прямом смысле пришлось пойти на риск. Подробнее о захватывающем приключении – в материале ИА «Высота 102».

К норе животных, которые возглавляют личный топ биолога как одни из самых очаровательных, Алина Урусова приходила не раз. В ожидании своих «героев» она даже успела прочитать книгу и проверить домашние работы учеников. Казалось, удача уже где-то близко, и вскоре «неуловимая» модель обласкает девушку своим вниманием. Но долгое время удача обходила ее стороной.

– Увидеть и, тем более, снять барсука – все равно, что выиграть в лотерею, – признает Алина Урусова. – Этим летом я провела бессчетное количество дней возле его норы – и все напрасно. Барсук так и не соизволил явиться.





Решив дать животному последний шанс, волгоградский биолог и фотограф вновь заняла место в собственном укрытии. Громкий шорох позади нее. Максимальная концентрация и напряжение. Барсук? Но неожиданно раздавшееся хрюканье отвлекло девушку от размышлений.

– И тут до меня наконец дошло: не барсучьи лапки наделали столько шума – это топот кабаньих ножек! – с юмором рассказывает Алина. – В нескольких километрах от меня целое семейство диких кабанов! Осмотревшись, я быстро выбрала дерево, подъем на которое мне будет под силу, и поползла к нему на четвереньках. Ползу – и краем глаза замечаю: барсук вылез из норы! Нашел ведь момент – определенно у него нет совести!





Выстраивая в голове все возможные сценарии, фотограф-натуралист решила, что улыбнувшаяся ей сегодня удача наверняка сверкнет своей улыбкой еще раз. А, значит, стоит расслабиться и сделать несколько желанных фото.

– Кабанья расправа меня, к счастью, миновала. А вот барсук подарил несколько кадров и даже подошел познакомиться поближе, продемонстрировав мне свою вальяжную походку, – заключает девушка.

Удивительный и скрытый от глаз посторонних мир дикой природы, снятый фотоловушками Алины Урусовой, корреспонденты ИА «Высота 102» показывали в отдельных материалах.

Фото Алины Урусовой