



Волгоградским садоводам могут грозить крупные штрафы за нарушение земельного законодательства. Для разного вида участков определена деятельность, которую разрешено на них осуществлять. В случае нарушения действующего порядка надзорные органы могут привлечь садоводов к ответственности.

На участках некоммерческого назначения, определённых для ведения садоводства, категорически запрещено размещать коммерческие объекты. За строительство и эксплуатацию на такой земле магазинов, гостиниц, автомастерских или даже разведение скота владельцам грозят санкции. Для рядовых граждан до 1% от стоимости земли или же от 10 до 20 тыс. рублей, если кадастровая стоимость не определена. Для должностных лиц – до 50 тыс. рублей. Для юридических от 1,2 до 2% стоимости земли, но не менее 100 тыс. рублей или же от 100 тыс. до 200 тыс., если стоимость земли не определена.

Отметим, штрафовать нарушителей могут Росреестр и органы местного самоуправления. Перед тем как привлечь к ответственности, специалисты обязаны предоставить дачникам возможность добровольно привести свою деятельность в законное русло.

Фото из архива ИА «Высота 102»