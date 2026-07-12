



В Центральном районе Волгограда водитель автобуса нагло нарушил правило дорожного движения. Момент инцидента зафиксировал видеорегистратор одного из участников движения.





Как рассказали читатели информагентства, инцидент произошел днем 10 июля на проспекте Ленина. Уточняется, что водитель автобуса без зазрения совести нагло нарушил ПДД и проехал на красный сигнал светофора, что возмутило других водителей.

Примечательно, что на заднем стекле автобуса была нанесена надпись «Бешеный сарай».

Видео: читатели V102.RU