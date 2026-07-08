В Ростове 12-летнего школьника облили бензином и подожгли





Ночью 29 июня во дворе дома №88 по улице Казахской в Первомайском районе Ростова-на-Дону произошла ужасающая трагедия. Как передает Привет-Ростов, 12-летний мальчик, приехавший из пригорода погостить у бабушки, получил ожоги 95 процентов тела и вскоре погиб.

Уточняется, что горящего школьника удалось потушить случайным прохожим. На теле ребенка не осталось ни кожи, ни плоти, были видны только глаза, а от пострадавшего сильно разило бензином. После его в критическом состоянии доставили в больницу с ожогами 95 почти всей поверхности тела. Несмотря на усилия медиков, сердце мальчика остановилось 30 июня. Известно, что мальчик отправился на позднюю прогулку с тремя новыми приятелями.

Мать погибшего ребенка отвергает версию о случайном возгорании лавочки, которую выдвинули его друзья. Она утверждает, что ее сын, уже находясь в тяжелейшем состоянии, сумел назвать имя того, кто облил его горючим и поджег.

Следователи квалифицировали произошедшее по первой части статьи 105 УК РФ как убийство. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить обстоятельства произошедшего.

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