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Расследования

В Волгограде взбесившийся пенсионер устроил резню из-за пропавших лотерейных билетов

Расследования 10.07.2026 14:24
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10.07.2026 14:24


В Красноармейском районе Волгограда произошла кровавая трагедия. Местный пенсионер пытался убить собственную сестру из-за пропавших лотерейных билетов.

- 7 июля 2026 года подозреваемый, не обнаружив в квартире ранее приобретенных лотерейных билетов, решил, что их забрала его младшая сестра, с которой он проживал. На этой почве между родственниками произошел конфликт, в ходе которого фигурант взял кухонный нож и стал наносить ей множественные удары в различные части тела, - сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Женщина чудом смогла выжить, выбежав в подъезд и попросив помощи у соседей. Последние остановили 77-летнего мужчину и вызвали женщине скорую помощь. В тяжелом состоянии пострадавшая была доставлена в больницу. После госпитализации врачи насчитали на теле пенсионерки 20 ножевых ранений.

Отметим, по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Пожилой мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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