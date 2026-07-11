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Общество

Теперь это местный деликатес? Волгоградцев шокировали цены на свежие партии раков

Общество 11.07.2026 20:21
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11.07.2026 20:21


На волгоградских рынках в разгар лета все чаще появляются лотки со свежими раками. Однако цены на них кусаются так же активно, как и сами членистоногие перед попаданием в кастрюлю с кипящей водой. Почему в городе на Волге речные обитатели стали настоящим деликатесом и экзотикой, спросили у биолога.

На популярной платформе по продаже вещей и товаров живых раков среднего размера предлагают купить за полторы тысячи рублей за килограмм. В круглосуточном режиме в городе работают продавцы, выставляющие свой товар по две тысячи за кило.

В специализированных рыбных магазинах членистоногих сортируют по размеру, ранжируя в зависимости от параметров и цены на деликатесный товар. Так, самых миниатюрных раков волгоградцам продают по 1900 рублей за килограмм. А настоящие «тяжеловесы» идут в продажу по 3200 рублей.

Как выбрать?

Каким бы заманчивым ни было предложение о покупке уже готовых раков, горожанам советуют выбирать именно живых беспозвоночных. Ведь о том, что членистоногие не станут отравой для организма, говорит именно их активность. И хотя продавцы могут уверять, что раки устали и «заснули», выбирать вялых ракообразных любителям речных деликатесов категорически не советуют.


– От правильного выбора раков зависит ваше здоровье, – предупреждают врачи. – Отравление несвежим товаром грозит весьма серьезными последствиями для организма – как минимум, серьезным расстройством ЖКТ. При выборе покупателей должны насторожить темные пятна на панцире раков, а также едкий аммиачный запах. Даже не самый привлекательный и отдающий речной тиной, аромат все же должен быть натуральным.

Волгоградцам советуют также не брать товар партией, а рассматривать каждого рачка в отдельности.

Почему раки стоят так дорого?

В последнее время, признает волгоградский биолог Николай Онистратенко, раки действительно стали не самыми частыми гостями на столах горожан.

– Увы, но тенденции последних лет сохраняются и сегодня – численность раков постепенно снижается. Однако их плотность неравномерна от водоема к водоему, – комментирует доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ. – На это влияет комплекс факторов, большинство из которых связаны именно с человеком.


Из-за загрязнения рек и озер раки становятся уязвимы и перед болезнями, буквально выкашивающими целый водоем.

С уменьшением пригодной для жизни акватории возможно временное повышение плотности популяции ракообразных, что в свою очередь становится причиной эпидемий – например, «рачьей чумы». К слову, одним из ее переносчиков становится и китайский мохнорукий краб, который попал в наши края, путешествуя и перемещаясь вместе с балластными водами. Кроме распространения инфекций, он также потребляет икру многих рыб и ракообразных. Сами понимаете, приобретение не самое удачное, – объясняет волгоградский биолог. – На численность раков влияет также сам человек, который не знает практически никаких ограничений. Например, запрещенная подводная охота с аквалангом все ещё остается в ходу. В наглую и с нарушением закона человек без меры собирает речных обитателей. В итоге найти в Волгоградской области достаточно крупного рака становится все сложнее.

Фото Николая Онистратенко

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