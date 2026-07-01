



В Волгограде полиция совместно с коллегами из регионального УФСБ России пресекла деятельность очередных аферистов. Как уточнили в ГУ МВД России по региону, оперативникам удалось с поличным задержать 18-летнего курьера мошенников из Тюмени.

Правоохранители обнаружили и изъяли у задержанного более двух миллионов рублей, которые он забрал у обманутой 65-летней пенсионерки из Центрального района.

Выяснилось, что потерпевшей поступил звонок от неизвестных, представившихся работниками поликлиники и попросивших назвать смс-код якобы для записи на приём. Женщина выполнила просьбу, после чего с ней связались якобы представители портала Госуслуги и силовых структур, которые сообщили о взломе её аккаунта. Поверив мошенникам, жертва передала свои накопления курьеру под предлогом их дальнейшего декларирования.

В тот же день задержанный юноша также успел завладеть сбережениями 68-летнего мужчины, проживающего в Кировском районе города. Волгоградец был обманут по той же схеме. В общей сложности горожанин лишился более 3,5 млн рублей.





На допросе задержанный пояснил, что откликнулся на предложение о подработке, поступившее ему в мессенджере. По указанию нанимателя он ездил по разным регионам России и забирал денежные средства у обманутых граждан. По оперативным данным, молодой человек причастен к обману около 40 жителей страны.

В настоящее время юноша стал фигурантом двух уголовных дел, возбуждённых следователями городской полиции по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области