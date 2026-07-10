ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме Ростова





Федеральная служба безопасности предотвратила масштабную диверсию на военном аэродроме «Ростов-Центральный». Как передает Привет-Ростов, украинские спецслужбы при поддержке западных советников планировали атаковать объект с помощью 13 FPV-дронов, оснащенных системами автономного наведения с искусственным интеллектом.

Главной целью противника были взлетно-посадочная полоса, авиатехника и личный состав. Помимо аэродрома, противник готовил серию диверсий против ключевых предприятий оборонной промышленности и высокопоставленных офицеров Минобороны.

Украинские спецслужбы планировали задействовать в работе гражданина России, однако тот сразу же сообщил силовикам о готовящимся плане. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают всех лиц, причастных к террористическому акту.

Фото: архив ИА «Высота 102»