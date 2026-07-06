



В июле – в самый разгар волгоградской жары – большинство горожан предпочитают не выходить из помещений со сплит-системами без особой необходимости. А как справляются с изнуряющим зноем экзотические обитатели ЦПКиО? Об этом рассказала ИА «Высота 102» смотритель деревушки «Альпаково» Ксения.





Сотрудница парка объясняет, что «население» «Альпаково» в большинстве своем приспособлено к жарким условиям. Козы, например, привезены из Южной Азии и Африки, потому им 40-градусный зной вполне привычен. А вот альпакам в отличие от соседей по вольеру нужна помощь людей.

– Альпак мы обязательно бреем летом. Кстати, их шерсть, как известно пользуется хорошей репутацией – она гипоаллергенна, отлично греет и устойчива к загрязнению, – объясняет смотритель. – У всех животных в вольерах есть соляные куски. Это в жару тоже необходимость. Так мы помогаем животным поддерживать водно-солевой баланс. Ну и конечно каждое животное обильно пьет воду.









Почти каждый посетитель «Альпаково» держит в руках стаканчик с морковкой, считая необходимым покормить пушистых обитателей, а те охотно принимают дары. По словам Ксении, переедать козам, ламам, кроликам и другим обитателям ЦПКиО сотрудники не позволяют. Смотритель успокаивает: работники сложили норму всех обитателей «Альпаково» на день и продают покупателям ровно по 40 кг моркови в день. Когда овощи заканчиваются, продажи для посетителей закрывают.





Во время прогулки по деревушке замечаем пустой вольер. Спрашиваем: означает ли это пустующее место, что вскоре здесь появятся новые обитатели?

– На данный момент все питомцы потомством обзавелись, – с улыбкой отмечает смотритель. – Но у нас новые обитатели: овцы и пони. Сейчас они на карантине в отдалённом вольере. Это обязательная мера, так как без карантина в инкубационный период животное может оказаться заразным. Наша команда соблюдает определенный период, а уже потом, убедившись в здоровье животных, выпускаем их к людям.

































Дарья Ломовцева

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»