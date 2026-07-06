Главное

Потому что «ёлочкой» – хуже? Чиновников закидали неудобными вопросами о платных парковках на встрече в ОП Бочаров снял с должности главу облкомЖКХ Баранова из-за проблем и нерасторопности Волгоградским дачникам грозят крупные штрафы за нецелевое использование земли В Волгограде включили сигнал воздушной угрозы. Что делать? (инструкция ИА «Высота 102») До миллиона пообещали выплатить волгоградцам за ущерб от ракет ВСУ

Актуально

Блогер Ульянов в суде заявил, что стал жертвой оговора Михаила Серенко

«Они уже всюду!»: волгоградцы просят спасти город от крысиного нашествия

«Их следовало бы откопать»: волгоградский историк раскрывает тайны построенных во время войны укрытий НКВД

Федеральные новости

Федеральные новости
 Суд обязал саратовское ООО «СТГМ» заплатить 29 млн за разлив топлива на Волге
Апелляционная инстанция удовлетворила иск Росприроднадзора к ООО «СТГМ» о возмещении ущерба окружающей среде. Решение вступило в силу сегодня, сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на межрегиональное управление ведомства. Отметим,...
Федеральные новости
 На Дону массово продают АЗС: цены – от 950 тысяч до 31,5 млн рублей
Ростовские предприниматели активно выставляют на продажу автозаправочные станции. Как сообщает Привет-Ростов, объявления заполонили популярные онлайн-площадки. Продаются АЗС всех форматов – от крупных действующих комплексов за десятки миллионов до компактных мобильных...
Расследования

Бреют и кормят солью: как переживают июльский зной экзотические питомцы ЦПКиО

Расследования 06.07.2026 20:06
0
06.07.2026 20:06


В июле – в самый разгар волгоградской жары – большинство горожан предпочитают не выходить из помещений со сплит-системами без особой необходимости. А как справляются с изнуряющим зноем экзотические обитатели ЦПКиО? Об этом рассказала ИА «Высота 102» смотритель деревушки «Альпаково» Ксения.


Сотрудница парка объясняет, что «население» «Альпаково» в большинстве своем приспособлено к жарким условиям. Козы, например, привезены из Южной Азии и Африки, потому им 40-градусный зной вполне привычен. А вот альпакам в отличие от соседей по вольеру нужна помощь людей.

– Альпак мы обязательно бреем летом. Кстати, их шерсть, как известно пользуется хорошей репутацией – она гипоаллергенна, отлично греет и устойчива к загрязнению, – объясняет смотритель. – У всех животных в вольерах есть соляные куски. Это в жару тоже необходимость. Так мы помогаем животным поддерживать водно-солевой баланс. Ну и конечно каждое животное обильно пьет воду.



Почти каждый посетитель «Альпаково» держит в руках стаканчик с морковкой, считая необходимым покормить пушистых обитателей, а те охотно принимают дары. По словам Ксении, переедать козам, ламам, кроликам и другим обитателям ЦПКиО сотрудники не позволяют. Смотритель успокаивает: работники сложили норму всех обитателей «Альпаково» на день и продают покупателям ровно по 40 кг моркови в день. Когда овощи заканчиваются, продажи для посетителей закрывают.


Во время прогулки по деревушке замечаем пустой вольер. Спрашиваем: означает ли это пустующее место, что вскоре здесь появятся новые обитатели? 

– На данный момент все питомцы потомством обзавелись, – с улыбкой отмечает смотритель. – Но у нас новые обитатели: овцы и пони. Сейчас они на карантине в отдалённом вольере. Это обязательная мера, так как без карантина в инкубационный период животное может оказаться заразным. Наша команда соблюдает определенный период, а уже потом, убедившись в здоровье животных, выпускаем их к людям









Дарья Ломовцева

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
06.07.2026 20:06
Расследования 06.07.2026 20:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2026 13:03
Расследования 06.07.2026 13:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2026 12:25
Расследования 06.07.2026 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.07.2026 16:59
Расследования 05.07.2026 16:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.07.2026 14:03
Расследования 05.07.2026 14:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.07.2026 18:43
Расследования 03.07.2026 18:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.07.2026 18:28
Расследования 03.07.2026 18:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.07.2026 18:11
Расследования 03.07.2026 18:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.07.2026 13:56
Расследования 03.07.2026 13:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.07.2026 10:10
Расследования 03.07.2026 10:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2026 21:40
Расследования 02.07.2026 21:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2026 21:16
Расследования 02.07.2026 21:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2026 20:07
Расследования 02.07.2026 20:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2026 19:23
Расследования 02.07.2026 19:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2026 15:27
Расследования 02.07.2026 15:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:45
В Камышине простятся с погибшим на СВО Евгением БуханцевымСмотреть фотографии
21:30
Для волгоградцев с 7 июля упростят порядок получения соцпенсийСмотреть фотографии
21:17
В Волгограде прошло первое заседание Совета казачьей молодежиСмотреть фотографии
21:02
«Акрон» берёт верх в контрольном матче с «Ротором» – 3:1Смотреть фотографии
20:38
Под Волгоградом подсчитали убытки после ураганного ветраСмотреть фотографии
20:23
Суд обязал саратовское ООО «СТГМ» заплатить 29 млн за разлив топлива на ВолгеСмотреть фотографии
20:06
Бреют и кормят солью: как переживают июльский зной экзотические питомцы ЦПКиОСмотреть фотографии
19:43
«Динамо‑Синара» вновь на пьедестале: волгоградки взяли бронзу чемпионата России по пляжному гандболуСмотреть фотографии
19:26
Чиновники зафиксировали рост спроса на топливо на АЗС ВолгоградаСмотреть фотографии
19:11
В Волгоградской области запустили приложение «Службы-112»Смотреть фотографии
18:43
В Волгограде за неделю родились четыре двойняшки и одна тройняСмотреть фотографии
17:55
Волгоградцам рассылают постановление–фейк о выплатах ветеранамСмотреть фотографии
17:31
В Волгоградской области потратят 276 млн рублей на удалённую слежку за водителямиСмотреть фотографии
17:08
На Дону массово продают АЗС: цены – от 950 тысяч до 31,5 млн рублейСмотреть фотографии
16:55
Сервис доставки Яндекса выплатит штраф за потерю ноутбука волгоградкиСмотреть фотографии
16:42
Живём не в Японии: чиновники объяснились за глухие пробки в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:31
В Волгоград стали чаще прилетать москвичи и петербуржцыСмотреть фотографии
16:22
Власти Волгограда впервые прокомментировали порядок включения сиренСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде депутаты поддержали кандидатуру Мелкумова на пост председателя облкомЖКХСмотреть фотографии
16:01
«Ростелеком» обеспечил еще один поселок Волгоградской области современными услугами связиСмотреть фотографии
15:02
На юге Волгограда уложили свыше 75 тысяч квадратных метров асфальтобетонаСмотреть фотографии
14:42
Казаки осваивают беспилотники: в восках БпС формируют батальон «Покров»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:02
В центре Волгограда перекроют на 2 недели ул. ВолодарскогоСмотреть фотографии
13:29
В Волгограде в опрокинувшемся авто двое человек погибли и четверо пострадалиСмотреть фотографии
13:11
Летний пик нагрузки: как Сады Придонья организуют работу общепитаСмотреть фотографии
13:03
В Волгограде администратору «Острова Свободы» Серенко грозит 15-летний срокСмотреть фотографии
12:49
Осужденный за гибель многодетной матери Пак вновь пытается смягчить приговорСмотреть фотографии
12:34
Бочаров провел заседание оперштаба по пожарной безопасности в регионеСмотреть фотографии
12:25
В Камышине троица молодчиков совершила два вооруженных нападения на прохожихСмотреть фотографии
12:10
Под Волгоградом четверо пострадали после лобового столкновения грузовика с иномаркойСмотреть фотографии
 