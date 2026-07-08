



Четвертый кассационный суд общей юрисдикции вернул на стадию апелляции дело бывшего главного редактора котовской газеты «Маяк» Тамары Сидоровой. Как сообщили на запрос ИА «Высота 102» в кассационной инстанции, его рассмотрит Волгоградский областной суд. Дата рассмотрения пока не назначена.

Напомним, Тамара Сидорова, которая обвинялась в получении взятки в крупном размере от саратовского олигарха Виктора Качуровского, в декабре 2025 года Котовским районным судом была приговорена к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и к штрафу в 3-кратном размере полученной взятки – 1,425 миллиона рублей. В качестве дополнительного наказания Тамара Сидорова в течение пяти лет после окончания отбывания наказания не должна была заниматься журналисткой или издательской деятельностью. Также районный суд принял решение о конфискации в доход государства денежных средств в размере 375 тысяч рублей. При этом подсудимой была предоставлена отсрочка в отбывании назначенного ей реального срока до достижения ее младшим ребенком 14-летия – до 20 мая 2031 года. Решение суда было обжаловано Тамарой Сидоровой.

В апреле 2026 года Волгоградский областной суд отменил обвинительный приговор. Уголовное дело в отношении Сидоровой было возвращено прокурору для устранения препятствий в расследовании дела. На решение облсуда была подана жалоба в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, который и вернул дело на новый пересмотр в апелляционную инстанцию.

В то же время саратовский олигарх Виктор Качуровский избежал реального наказания за дачу взятки в размере четверти миллиона бывшему замглавы Котово Борису Тарееву. По решению Котовского районного суда он получил 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1 миллиона 250 тысячи рублей. Качуровский обжаловал приговор. А Волгоградский облсуд в феврале 2026 года по результатам рассмотрения апелляционной жалобы заменил лишение свободы на условное.