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Расследования

Приговор экс-главреду «Маяка» во второй раз пересмотрит Волгоградский облсуд

Расследования 08.07.2026 07:20
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08.07.2026 07:20


Четвертый кассационный суд общей юрисдикции вернул на стадию апелляции дело бывшего главного редактора котовской газеты «Маяк» Тамары Сидоровой. Как сообщили на запрос ИА «Высота 102» в кассационной  инстанции, его рассмотрит Волгоградский областной суд. Дата рассмотрения пока не назначена. 

Напомним, Тамара Сидорова, которая обвинялась в получении взятки в крупном размере от саратовского олигарха Виктора Качуровского,  в декабре 2025 года Котовским районным судом  была приговорена к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и к штрафу в 3-кратном размере полученной взятки – 1,425 миллиона рублей. В качестве дополнительного наказания Тамара Сидорова  в течение пяти лет после окончания отбывания наказания не должна была заниматься  журналисткой или издательской деятельностью. Также районный суд принял решение о конфискации в доход государства денежных средств в размере 375 тысяч рублей. При этом подсудимой была предоставлена отсрочка в отбывании назначенного ей реального срока до достижения ее младшим ребенком 14-летия – до 20 мая 2031 года. Решение суда было обжаловано Тамарой Сидоровой.  

В апреле 2026 года  Волгоградский областной суд отменил обвинительный приговор. Уголовное дело в отношении Сидоровой было возвращено прокурору для устранения препятствий в расследовании дела. На решение облсуда была подана жалоба в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, который и вернул дело на новый пересмотр в апелляционную инстанцию. 

В то же время саратовский олигарх Виктор Качуровский избежал реального наказания за дачу взятки в размере четверти миллиона бывшему замглавы Котово Борису Тарееву. По решению Котовского районного суда он получил 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1 миллиона 250 тысячи рублей. Качуровский обжаловал приговор. А Волгоградский облсуд в феврале 2026 года по результатам рассмотрения апелляционной жалобы заменил лишение свободы на условное. 

Еще один участник коррупционной схемы, экс-заместитель главы администрации Котово Борис Тареев во время судебного процесса подписал контракт с Минобороны на участие в СВО. Судебный процесс над ним  в настоящее время приостановлен. 

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