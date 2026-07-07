

Городищенский районный суд вынес суровый приговор бывшей начальнице почтового отделения. Женщина обвинялась в присвоении денежных средств с использованием служебного положения, а также в тайном хищении чужого имущества с банковского счета. По информации объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области, в марте 2024 года она присвоила 46 749 рублей, находившиеся в кассе почтового отделения и предназначенные для осуществления социальной выплаты пенсионерке. Зная о смерти пенсионерки, подсудимая поставила поставила за нее подпись и внесла ложные сведения о том, что деньги были доставлены покойнице на дом.

Также бывшая начальница отделения в апреле 2024 года присвоила денежные средства в размере 23 374 рубля, в июле 2024 года — 18 233 рубля, находившиеся в кассе отделения почты и предназначенные для осуществления социальных выплат другим пенсионерам.

Еще один эпизод связан с переводом 50 тысяч рублей с расчетного счета АО «Почта России» на принадлежащий ей банковский счет.

Подсудимая свою вину признала. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.



Между тем, как стало известно V102.RU, бывшая начальница почтового отделения ранее была осуждена Кировским районным судом за сбыт наркотиков. Поэтому наказание ей было назначено с учетом уже имеющейся судимости.



