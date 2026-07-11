



В Волгограде простились с Заслуженным учителем России Раисой Метейкиной, посвятившей педагогике всю свою жизнь. Учитель русского языка и литературы, за 40 лет работы в гимназии № 3 она выпустила сотни учеников, до сих пор с любовью вспоминающих ее уроки жизни.

– Есть люди, которые становятся настоящим сердцем гимназии, ее живой историей. Человеком, жизнь которого была связана с судьбой гимназии на протяжении около 40 лет, была Раиса Григорьевна Метейкина, учитель русского языка и литературы, Заслуженный учитель России, – рассказали в волгоградском лицее № 3. – За годы педагогического труда она выпустила во взрослую жизнь множество классов. Ее ученики сегодня живут и работают по всему миру, но где бы они ни находились, каждый из них с гордостью говорит: «Русскому языку меня учила Метейкина». Раиса Григорьевна подготовила десятки победителей олимпиад, привила сотням школьников любовь к русскому языку и научила главному – мыслить глубоко, чувствовать тонком и выражать свои мысли ясно. Быть ее коллегой – значило иметь возможность расти рядом с настоящей легендой волгоградского образования.

Слова коллег Раисы Метейкиной, как один, подтверждают ее выпускники. Закончив школу много лет назад, они сохранили светлые воспоминания не просто об учителе, а о своем наставнике.

– Раиса Григорьевна для многих выпускников и их родителей стала не просто учителем, а наставником. Учила «не сидеть Аленушкой» и ждать с моря погоды, а раз за разом «возвращаться к нашим баранам», – пишут волгоградцы в социальных сетях. – Учила выделять главное и «плевать, какие там цветы». Воспитывала не просто учеников, а Людей, и о каждом своем подопечном никогда не забывала.

Профессия учителя была для Раисы Метейкиной делом всей жизни. На своем сайте она писала: «Не будет сильного образования – не будет сильной России. Первое возможно только при наличии иммунитета от родителей!»

Известную волгоградку похоронили на Моторном кладбище в Дзержинском районе Волгограда.

Фото МОУ Гимназия № 3 Центрального района Волгограда/Vk.com